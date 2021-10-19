Війна на два фронти: в чому небезпека проросійських сил в Україні

Москва всебічно підтримує проросійські сили в українському політикумі, які прагнуть домогтися визнання російського суверенітету над Кримом та вирішення конфлікту на Сході України на умовах, продиктованих Росією.

Крім того, вони проштовхують ключовий сигнал громадськості – декларування нероздільної долі та тісних зв'язків України й Росії. Про те, у чому ж небезпека проросійських сил в Україні, 24 канал розбирався разом із експертами.

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Російський вектор в українському парламентаризмі

Політолог Максим Джигун нагадав, що всі роки незалежності України та задовго до цього наша держава перебувала під впливом Російської Федерації. Він зазначив, що власне роки проживання в Радянському Союзі й були спрямовані на те, щоб Україна залишалася складовою частиною Росії.

У це, пояснив експерт, вкладали шалені кошти й після здобуття Україною незалежності. Зокрема, якщо подивитися на історію українського парламентаризму, то можна спостерігати, що "у всіх без виключення складах парламенту та за всіх каденцій проросійський фактор залишався".

Найдивніше, що після того, як Україна пройшла Майдан, і коли переважна більшість українського суспільства сказала, що хоче віддалятися від Росії, все одно у вигляді різноманітних "уламків" окремих фракцій та підкуплених депутатів, російський вектор все ж таки залишався на порядку денному української держави. Максим Джигун Політолог

Так, Комуністична партія України впродовж тривалого часу офіційно діяла та утримувала передові позиції у парламенті. Зокрема представники цієї політсили отримували найбільший мандат довіри серед виборців на парламентських виборах 1994 та 1998 років.

Каталізатором до остаточного падіння авторитету Компартії стали події Революції гідності у 2014 році. КПУ була заборонена в Україні у 2015 році за рішенням Київського Окружного адміністративного суду. А остаточно її заборонили у 2016 році постановою Вищого адміністративного суду України.

Від 1991-го та аж до виборів 2012-го в Україні поступово виробилася дуальна електоральна система, коли умовних прозахідних і проросійських виборців було приблизно порівну.

На парламентських виборах 2019-го найбільшою проросійською партією в Україні, яка пройшла до парламенту, стала "Опозиційна платформа – За життя". Від так званого східного флангу вона єдина має своє представництво у Верховній Раді – 44 народні депутати.

Що стосується партії, яка зараз є – "Опозиційна платформа – За життя". На рівні риторики вона чітко, системно відпрацьовує меседжі Кремля. Медведчук до санкцій, які були впроваджені на початку цього року, контролював низку телеканалів, через які ці меседжі системно поширювалися в Україні. Петро Бурковський Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи"



У чому небезпека проросійських сил

Максим Джигун пояснив, що працюючи за "кремлівськими методичками", проросійські сили в Україні намагаються змішувати правду з фейками, створювати полярні точки зору в українському суспільстві та змусити пересічного українця засумніватися в проєвропейському векторі України.

Тобто, це абсолютна практика, яка спостерігається у російських ЗМІ, коли пропагандисти намагаються змішувати, здавалося б, якісь відверті факти з абсолютними маніпуляціями. Це створює інформацію "сірого забарвлення", яка є і не правдою і не відвертою брехнею, що є дуже небезпечно з точки зору того, що викликає всілякі протистояння всередині держави та розмиває межі правди,

– наголосив політолог.

За словами експерта, в епосі постправди, коли подача та спосіб інформації мають набагато більший вплив, ніж самі факти, це несе глобальну небезпеку. І цим маніпулюють проросійські сили. Наприклад, уточнив він, питанням мови. Адже на Сході України – це один з ключових факторів для того, щоб "ці проросійські сили проходили далі до найвищих ешелонів влади та намагалися уявно боротися за права російськомовних".

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Вторгнення до багатьох країн світу, особливо в держави східного європейського регіону з боку Росії, відбувалося не в останню чергу на основі мовної політики. Наступна тема, якою вдало маніпулюють проросійські сили, – питання НАТО та європейської інтеграції України, додав політолог.

Тобто, речі, які напряму загрожують Росії та роблять її слабшою у своєму впливі на Україну. Першочергово ці сили активізуються проросійським фактором. І в цьому є глобальна і, на мою думку, одна з головних небезпек, яка наразі є в Україні,

– додав Джигун.

Крім того, проросійські сили впливають на економічну та енергетичну українську безпеку та спроможність. Скільки б Україна не намагалася боротися з проявами заохочення до так званої "газової голки" з боку Росії, поки що звідти втекти не вдалося.

З одного боку, на це є об'єктивні причини. А саме – неможливість перейти на альтернативні види енергетики та розвивати їх. З іншого боку – через російський вплив, який спостерігається у вигляді різноманітних закликів, знижок, пропозицій про продовження співпраці та решти речей.

Медійний вплив проросійських сил

Максим Джигун наголосив, що небезпека полягає й у впливі проросійських сил через медіа. За його словами, не дивлячись на блокування окремих проросійських телеканалів, все одно вплив російського наративу залишається, але він інтегрований в інші медіа у вигляді "джинси", спроб непрямого гібридного впливу на деякі й проукраїнські медіа.

Це все простежується через окремих симпатиків, які пишуть різні підкупні матеріали, сюжети, які час від часу з'являються в українському медійному просторі. І дуже часто ця небезпека не проявляється в питаннях озвучування тез на користь наших взаємин з Росією,

– додав Джигун.

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Що працює на користь Москви

За словами політолога, це можуть бути й інші теми, які впливають на користь Москви. Наприклад, тема взаємовідносин України з Угорщиною чи Румунією, "з якими ми маємо інші проблеми на основі паспортизації українців чи спроб перетягування до себе робочої сили, чи використання наших надр, що в принципі є проблемою, але проблемою між нашою державою та конкретними іншими".

Спроба викликати ненависть та полярні думки йде на користь російській пропаганди. Тобто, небезпека проросійського фактора та проросійських сил в Україні полягає в тому, щоб зробити Україну слабкою, залежною від Росії, неспроможною, призупинити євроатлантичні, європейські інтеграційні процеси та як результат зробити її залежною від Кремля,

– зазначив експерт.

На користь Москви працює кілька тем / Фото з фейсбуку Максима Джигуна Максим Джигун зазначив, що присутність проросійських сил у регіональній владі, в регіональних органах місцевого самоврядування та на національному рівні глобально впливають на ситуацію в Україні. Росія дуже зацікавлена в тому, щоб в Україні розвивати корупцію, займатися діяльністю, яка підриває судову гілку влади. Тобто, діяти гібридно, нестандартно та в якомога більшій кількості сфер суспільно життя, щоб підірвати Україну зсередини. Всі ці небезпеки проявляються в буденному житті. Я не кажу, що тільки через Росію в нас є проблеми, але це важливий фактор,

– уточнив він.

"Завдання Кремля – знищити імідж України як демократичної держави"

Петро Бурковський наголосив, що з точки зору Конституції та закону, оскільки Україна – демократична держава, обмеження свободи слова чи політичної діяльності проросійських сил може призвести до негативних наслідків та зіграти "на руку" Кремлю.

Якщо Україна буде вважатися "не демократичною державою", то це зашкодить підтримувати партнерські відносини із західними державами. Коли йдеться про підштовхування до якихось радикальних дій на рівні: "давайте когось заборонимо", "когось утиснемо" – це навпаки може грати на руку Росії,

– зазначив аналітик.

Окрім того, що Росія має завдання поширювати свій наратив та свої меседжі на території України, набагато важливіше завдання для Кремля – знищити імідж України як демократичної держави й таким чином підірвати довіру наших західних союзників, додав експерт. Тому українській владі потрібно чітко дотримуватися закону. Це стосується не лише, наприклад, корпоративного управління, виборчого законодавства, дотримання верховенства права. А у тому числі взаємовідносин між владою та опозицією.

Коли Зеленський закривав ці телеканали, то було не лише повноваження РНБО, а й розуміння цих дій та незаперечення з боку західних держав, що дуже важливо. В ідеальному світі було б добре, якби таких політичних сил не існувало, але в реальному світі нам треба робити вибір між авторитаризмом та демократією,

– додав Бурковський.

За словами аналітика, якщо ми робимо вибір на користь демократії, то, на жаль, в тому вигляді, в якому зараз є проросійські сили в Україні – "ОПЗЖ", "Партія Шарія", яка здобула голоси та пройшла в низку місцевих рад, групи депутатів інших партій, які сповідають проросійські погляди, не мали б працювати в державних органах. Але Україні потрібно працювати з цими ризиками в інший спосіб, не в силовий.

Прихильники "русского міра"

Петро Бурковський зазначив, що представників з проросійськими силами обирають виборці та громадяни, які сповідують відповідні погляди. На відміну від Росії, в Україні можна мати різні погляди на життя та різні погляди на те, що добре, а що погано.

З тих соціологічних досліджень, які ми проводимо, особливо останні кілька років, ми бачимо, що ядро таких людей наших співгромадян, яких можна назвати жорсткими прихильниками "русского міра" – 10 – 12%. Це люди, яких ніколи не переконаєш. Це люди, які вважають, що Путін – найкращий лідер, що розпад СРСР – це була трагедія,

– додав він.

Українсько-російський шоу-бізнес як фактор впливу

У цій статистиці є люди як і літнього віку, так і молодь. Ще близько 15 – 20% вірять або поділяють певні окремі меседжі "русского міра". Найбільшою загрозою, на думку аналітика, для контролю над цією групою є російський шоу-бізнес, зокрема, на молодь. Ключова небезпека в шоу-бізнесі Російської Федерації – це те, що там є українські виконавці, творчість яких ведеться російською мовою.

Вони проштовхують наративи "русского міра". Ці люди можуть бути залежні від російських спецслужб, бо їхня творчість і доходи залежать від того, чи будуть вони допущені на російський ринок. Тобто, чи дозволять їм давати концерти, чи дозволять їм крутити їхні пісні в ефірах радіостанцій, чи показувати кліпи на телеканалах. Тому набагато більшою загрозою є українсько-російський шоу-бізнес,

– додав експерт.

Це люди, які нібито є українцями, але намагаються працювати на дві країни. Саме через них, на думку Петра Бурковського, російські спецслужби намагатимуться впливати на молодь, на інші групи населення, на їхню поведінку та вибір.

За словами Бурковського, необхідно вводити законодавчі обмеження, забороняти підривну діяльність російського шоу-бізнесу і навіть поставити перед вибором українських діячів, щоб вони визначалися – давати концерти в Росії чи в Україні. В Росії вся діяльність – концертна чи це трансляція проходить через відповідні міністерства. Просто треба вибрати: "Якщо хочете працювати у РФ – працюйте, але вам доведеться давати чіткі пояснення або навіть може йтися про фінансові санкції за таку роботу. Це треба починати, треба робити, але з обговоренням експертів, бо межі тут не чіткі та розмиті,

– додав аналітик. Треба законодавчо працювати з самою аудиторією, митцями, шоу-бізнесом та пояснювати, чому не можна. Сама підготовка перед остаточним прийняттям законодавчого рішення може тривати кілька років, додав експерт. Петро Бурковський вважає, що артистам варто висунути ультиматум – виступи в Україні чи Росії / Фото Демократичних ініціатив "Цими людьми можна керувати, якби була політична воля" Петро Бурковський зазначив, що "заходять у парламент не стільки для того, щоб просувати інтереси Росії як для того, щоб вирішувати свої бізнесові справи". З точки зору держави, каже аналітик, цими людьми можна керувати, якби була політична воля, а також зменшувати їхнє бажання "загравати" з Росією. Всі інструменти для цього у держави є. Головне розуміти – для чого, яким чином, в якій послідовності, з ким працювати та якими методами,

– додав експерт. Економічний вплив Росії Петро Бурковський наголосив, що Україна досі залишається залежною від російського газу, від постачання російського вугілля та вугілля з окупованих територій через Росію в Україну. Цими днями знову розпочнеться розмова про те, чи переживемо ми зиму без імпорту російської чи білоруської електроенергії. У нас, на жаль, досі в Україні працює кілька російських банків. Це велика проблема. Власник будь-якого російського банку, якщо він навіть приватний, залежить від Росії,

– уточнив він. Саме тому українській владі варто послідовно і повністю "вигнати всі російські фінансові структури та очистити, видалити російський бізнес з української економіки". Крім того, треба подивитися, хто з українських великих бізнесменів (олігархів) далі залежать від російського ринку. Ці люди також мають потрапити під санкції. І їхній політичний та економічний вплив "має бути мінімізований або знищений повністю". Без цього важко говорити, що ми справді боремося з російським впливом. Тобто, якщо ми не боремося з російським шоу-бізнесом, російським економічним впливом, то виникає велике питання – заради чого проливається кров на Донбасі? Заради того, щоб російський банк далі заробляв гроші в Україні?

– підкреслив аналітик. Боротьба з проросійською системою Максим Джигун впевнений, що шляхом боротьби з проросійською системою, першочергово є освіта, починаючи з садочка та завершуючи освітою дорослих людей через розумну та якісну проукраїнську пропаганду в тому числі. А також через фактчекінг, через об'єктивне висвітлення новин, через підвищення якості журналістики, через розвиток системи наших книг, через зміну методик викладання в школах та вишах. Це глобальний пласт, який є більш стратегічним, ніж тактичним, але в перспективі 10 – 15 років він має дати дуже хороші плоди,

– зазначив політолог. Наступний фактор – це реформа судової гілки влади, яка унеможливить вплив прийняття рішень на найвищому рівні, "оскільки будь-які призначення, будь-які реформи, зміни в Україні пов'язані з судовою гілкою влади й вже анекдоти ходять, "що немає такого рішення, яке не можна було б скасувати через Печерський суд" чи якийсь інший в Україні". За словами Максима Джигуна, треба створити дійсно незалежну судову гілку влади, яка буде підконтрольна лише закону та об'єктивним оцінкам ситуацій. Ще одним фактором, який зменшить вплив Російської Федерації є боротьба з корупцією, оскільки Москва вкладає "шалені ресурси для того, щоб підкуповувати чиновників, розгалужувати свою мережу в парламенті, щоб приймалося голосування в той спосіб, який вигідний для неї". На всі ці фактори потрібно реагувати вже зараз. Що стосується більш локальних речей, то це медійний фактор. Має з'являтися більше проукраїнського якісного контенту. А система суспільного мовлення має бути більше агресивною на територіях східного регіону, де в нас є найбільше проблем,

– додав Джигун. Він наголосив, що Україна має об'єднувати суспільство, щоб зменшувати питання, які можуть поляризувати наших громадян. За його словами, слід посилювати українську ідентичність і робити Україну сильнішою. Весь цей комплекс заходів, можливо, і не позбавить від російського впливу в найближчий рік чи два, але значно ускладнить виживання проросійських сил в Україні.

Подібні заяви можуть бути замасковані, емоційно не забарвлені та виглядати природно, але насправді це буде чітке відпрацювання програми ФСБ по впливу на виборчі настрої в Україні. Наприклад, "Не голосуйте за кандидата ікс, бо він проти миру, він за насильство" чи "він брудний, корумпований". Таким чином, Москва буде моделювати виборчу поведінку людей в Україні