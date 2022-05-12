Війна обходиться Росії у 2 – 3 рази дорожче, ніж Україні, – Милованов

Навіть без введення нафтового, а з часом – і газового ембарго, ВВП Росії вже падає на 9 – 9,5%. І це лише за оцінками самих росіян.

За оцінками українських та міжнародних організацій, мовиться про 11 – 12%. Про це 24 каналу повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

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Водночас він нагадав, що російська економіки приблизно у 10 разів більша, за українську. Тому падіння економіки у них на 10 – 11% – це більше, ніж падіння економіки 100% в Україні по об'єктивних цифрах.

Війна їм вже обходиться у 2 – 3 рази дорожче, ніж вона економічно обходиться Україні,

– підкреслив Милованов.

Водночас вони не відчувають всього тягаря війни, тож його треба посилити через санкції. Тому, як пояснив економіст, нафтове, а згодом і газове ембарго треба дотиснути, аби перестати фінансувати війну.

Милованов про падіння економіки Росії: дивіться відео

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Зауважимо також, що згідно з внутрішнім прогнозом російського мінфіну, цьогоріч ВВП скоротиться аж на 12%. Про це повідомили джерела Bloomberg, оскільки в Росії не оприлюднюють офіційного прогнозу після початку повномасштабної війни проти України.

Цікаво, що востаннє таке економічне потрясіння Росія переживала на початку 1990-х років після розпаду СРСР. Наприклад, у 1992 році падіння склало 14,5%.

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