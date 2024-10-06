Нідерланди передали F-16, розстріл українських бійців біля Нью-Йорка: хронологія 956 дня війни
Українська армія дає гідну відповідь російським окупантам, які продовжують тероризувати мирне населення. Ворог зазнає величезних втрат у спробах просуватися.
Триває 956 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, російські обстріли та здобутки на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття! Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у столиці.Згодом стало відомо, що це працює протиповітряна оборона. "Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – зазначив Сергій Попко. Пуски КАБів на Харківщині, Наразі ні Ігор Терехов, ні в Харківській ОВА не повідомляли про наслідки вибухів у Харкові. Примітно, що у регіоні також є загроза атаки ворожими безпілотниками типу "Шахед". Рятувальники розповіли, що знахідку виявив чоловік у Бориспільському районі Київщини. Уламки С-300 перебували в полі, коли там працював фермер. На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це безпечні залишки зенітно-ракетної системи, Головнокомандувач Сирський працюватиме із командою над військовими пунктами плану перемоги. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей плану перемоги – військових пунктів плану та стратегічних безпекових, Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій проти трьох фізичних і 18 юридичних осіб. Відповідні обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років. Як свідчать додатки до рішення, обмеження діятимуть протягом наступних трьох років. Таким чином санкції ввели проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні. За даними начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, на місці ворожого прильоту працюють усі служби. Штаб з ліквідації наслідків очікує на мешканців завтра, 7 жовтня, з 9:00 у НВК 16. Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, обов’язково з собою мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок. Мешканці, житло яких постраждало, обов'язково зверніться до поліції за номером 102 аби зафіксувати факт пошкодження майна. На думку начальника Генштабу польських збройних сил Веслава Кукули, армія його країни потребує зміцнення. Якщо Польща хоче захистити себе від війни, їй знадобиться для цього набагато більша армія. Втім, за його словами, демографічна криза у Польщі знизить темпи набору до армії. Усе вказує на те, що ми – покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось з вас не має наміру програти цю війну. Ми виграємо, ми повернемося та продовжимо розбудовувати Польщу, але щось має статися, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки двох місяців операції ЗСУ у Курській області. Глава держави повідомив, що мав розмову із прем'єром Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами. Крім того, Зеленський говорив із Головкомом Сирським щодо поточної ситуації на фронті, зокрема Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках. Також Зеленський повідомив, що відправив у Вашингтон начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. В селі Іллінка Курахівської громади росіяни скинули вибухівку з FPV-дрона на цивільний автомобіль. У ньому на той момент перебували представники волонтерської організації. Чоловіки прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму. Агресор накрив населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Постраждали три людини. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави. Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований. На Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач. У Криворізькому районі противник вгатив по одному з сіл з артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди цілі. Президент повідомив, що протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів. Зеленський наголосив, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами, Прем'єр Словаччини дав інтерв'ю, в якому неприховано висловив прокремлівські настрої. Роберт Фіцо вкотре став рупором російської пропаганди, заявивши, що, мовляв, війна в Україні триває, бо цього хоче Захід. За словами словацького прем'єра, війна в Україні досі продовжується лише тому, що Захід прагне "поставити росіян на коліна". Фіцо закликав Європу відмовитися від "цієї русофобії" та безсоромно оголосив про намір відвідати Москву. "Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", – написав він. Серед поранених – 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарню. Передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогнем сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки. Безпечних місць на Донеччині не залишилося! Евакуюйтесь своєчасно, У Куп’янській громаді Харківської області станом на 6 жовтня залишається понад 6 тисяч жителів, серед них одна дитина. Про це заявив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він зазначив, що 15 вересня в громаді була оголошена примусова евакуація родин із дітьми. На той момент там перебувало 158 дітей. За даними інформаційного ресурсу ЦНС, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів. Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району. В результаті обстрілів по житловому сектору сталося декілька осередків займання. У селі Осинове горів житловий будинок. За попередніми даними, отримав поранення 54-річний чоловік. У селі Куп'янськ-Вузловий горіли житловий будинок та 2 господарчих споруди. 61-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. Через атаку FPV-дрона, жінка отримала поранення та контузію. Її доставлено до лікарні. Румунія має провести президентські вибори у два тури 24 листопада та 8 грудня, а між ними – парламентські вибори. Серед кандидаток, яка хотіла брати участь у перегонах, була і Діана Шошоаке, лідер невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії SOS, яка несподівано отримала два місця в Європейському парламенті в червні. Конституційний суд Румунії зібрався 5 жовтня, щоб обговорити судові оскарження, подані проти шести кандидатів у президенти країни. Судді відхилили 5 позовів, однак ухвалили рішення проти Шошоаке, не пояснивши свого рішення. Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів масштабний мітинг у Батлері, що у штаті Пенсильванія, де на нього скоїли замах у липні 2024 року. Під час свого виступу він заявив, що США "досягнуть Марса", якщо його переоберуть на пост президента. Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення... Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори, За словами Лубінця, останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Зокрема були опубліковані кадри розстрілу беззбройних українських військових на Донеччині. Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права, Вадим Філашкін розповів, що 6 жовтня вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Через це пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. 1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці, Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного із суміжних підрозділів. Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів, Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. Як розповів вбивця наших захисників, з полоненими "не було, коли возитись". Тож вороже командування нібито віддало наказ розстріляти українських військових: "Взяли трьох – обнулити". Колишній голова Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії, лікар-травматолог Любомир Зав'ялець відбував покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Там він висловив бажання вступити на військову службу за контрактом. У відповідь на прохання експосадовця керівництво СІЗО виступило з ініціативою звернутися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. У суді визначили, що колишній голова МСЕК придатний до військової служби за контрактом. Через проблеми з демографією Кабінет міністрів схвалив демографічну стратегію, спрямовану на покращення життя. Ще одним із рішень розв'язання кризи з демографією може стати міграція людей з Африки та менш розвинених регіонів. Однак соціолог вважає, що на їхню адаптацію піде більше ресурсів і вони не швидко стануть українцям. Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Як повідомляють агенти руху опору "Атеш", російське угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків. Ці солдати, які не мають ані навичок, ані необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі чи під вогнем ЗСУ, Внаслідок нічної ворожої атаки в будинку були вибиті вікна у кімнатах та місцях загального користування. В міськраді додали, що всього йдеться про дев'ять вікон, протягом дня їх мають закрити плівкою. Зазначається, що мешканці будинку можуть звернутися за отриманням матеріальної допомоги. Консультацію та допомогу можна отримати в Хаджибейській районній адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22. Вибухи в передмісті. Попередньо, авіація заходить на повторні пуски, не розслабляємось, Водночас начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко застерігає, що у небі над містом фіксують ворожий розвідувальний БпЛА. Тож він закликає бути пильними та не ігнорувати повітряну тривогу. Росіяни здійснюють безперервні штурми з використанням 3 – 4 військовослужбовців, намагаючись виявити слабкі місця оборони ЗСУ. Крім цього, противник іноді використовує техніку. Втім, попри подібні спроби ЗСУ успішно стримують ворога на цій ділянці фронту. Загарбники також продовжують використовувати переважно старі радянські танки та бронемашини, накопичені ще за часів СРСР. На Харківському напрямку ворог використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій, застосовуючи тактику, яка спостерігається ще з літа 2023 року на Авдіївському напрямку. Окупанти риють тунелі для забезпечення логістики або для здійснення підривів українських оборонних споруд. За його словами, противник використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці. Вранці ворог завдав удару ракетою Х-22 по Краматорську. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Обійшлося без постраждалих, У ДСНС також підтвердили, що цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража. Російська окупаційна армія вдарила по Куп'янську. Правоохоронці розповіли, що окупанти атакували баражувальним боєприпасом типу FPV-дрон. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у Харкові, Окупанти кинули 10 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону українських захисників у районі села Костянтинівка. Однак Таврійські десанти розбили загарбників ще на підступах. Бійці 79 бригади знищили танк і 5 бронемашин, ще одну – пошкодили. 20 загарбників загинуло, ще 23 — поранені. Путін ще з 2017 року докладав зусиль до того, щоб сформувати у Дональда Трампа негативне враження про Україну. Тоді кремлівському диктатору вдалося схилити думку Трампа на свій бік. Про це написали журналісти The New York Times з посиланням на власні джерела. Припускають, що сформовані у 2016 – 2017 роках погляди Трампа можуть вплинути на майбутнє НАТО та відносини США з Росією, якщо політик переможе на президентських виборах. На фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон – Василь Особа. Про це повідомила Софія Семчишин, донька загиблої мовознавиці. Василь Особа і родина / фото Софії Семчишин Зазначається, що Василь поліг у бою з окупантами на Сіверському напрямку. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж". Чоловік був мінометником і старшим солдатом. У МВС доповіли, що вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ. Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража, На щастя, особовий склад не постраждав. Видання The Wassington Post пише, що на зустрічі "Рамштайн", що відбудеться 12 жовтня, очікуються нові кроки в підтримці нашої країни. За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до членства в Альянсі. Попри те, що такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України. У виданні пишуть, що українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у Сполучених Штатах, які відбудуться вже зовсім скоро, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки. На Харківському напрямку у бою з ворогом загинув російський активіст Ільдар Дадін. Він воював на боці України у складі Сибірського батальйону з 2023 року. Інформацію про загибель активіста повідомив колишній віцепрезидент "Газпром-банку" Ігор Волобуєв, який також воює проти Росії на боці ЗСУ. Зазначимо, що Ільдар Дадін мав позивний "Ґанді" – на честь відомого індійського політика, який завжди надихав Дадіна своїми ненасильницькими методами боротьби. Володимир Зеленський вказав, що сьогодні День територіальної оборони – день воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей. З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні. Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави, Український гарант вказав, що Україна пишається кожним, хто справді стійкий. Зеленський подякував кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. Президент вшанував памʼять усіх полеглих у боях заради нашої країни. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що тривога в області тривала понад 12 годин. Ворожі цілі вдалося знешкодити. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу, У Повітряних Силах заявили, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами – всього 90 засобів повітряного нападу агресора. Зокрема: У результаті протиповітряного бою збито 2 ракети та 56 ворожих ударних БпЛА. У ДСНС Одеської області розповіли, що внаслідок влучання "Шахедів" в Одесі була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці. На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу, Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України – 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу. Кандидат на пост канцлера від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерц пропонує створити контактну групу з питань європейського післявоєнного устрою України. У її склад входитиме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща. Мерц вважає, що поряд зі США, саме ці чотири країни "мають достатній політичний, економічний і військовий потенціал, і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни". За минулу добу російська армія втратила 1250 окупантів. Загальні втрати ворога станом на сьогодні такі: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща була готова проводити навчання з 1 вересня, однак не було достатньо охочих. На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб". У небі над Сумщиною Збройні Сили 5 ворожих "Шахедів", пишуть у ОВА. За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку: Зазначимо, що у Військово-морських силах вказали, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У КМВА повідомили, що сили ППО збили усі "Шахеди" над Києвом. Російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті загалом тривала понад 5 годин. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих. Фахівці Інституту вивчення війни вказують на те, що збільшення правлячим режимом Росії фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання обмежень у питанні мобілізованих. Так, ISW зазначає, що уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з міноборони Росії в період з 2025 по 2027 рік Існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень, Видання NYT пише, що наприкінці літа, війська Росії мали перевагу в артилерії навколо Вугледара в 10 разів. Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми, В цій же статті журналісти написали, що наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати ворожі втрати.
Київ та область під атакою "Шахедів", там працює ППО
– написав начальник КМВА Сергій Попко.
У Харкові прогриміли вибухи, ворог атакує місто КАБами
– писали військові.
Під Києвом фермер просто в полі виявив уламки С-300
– зазначили у службі.
Зеленський дав доручення Сирському опрацювати деталі плану перемоги із партнерами
– розповів президент Зеленський.
Зеленський увів у дію санкції РНБО
У Сумах прогриміли вибухи: гучно було й у Конотопі
У Польщі заявили про потребу у зміцненні армії
– сказав він, виступаючи у військовій академії Університету сухопутних військ у Вроцлаві.
Зеленський назвав досягнення Курської операції та анонсував важливий візит до Вашингтона
Росіяни обстріляли автівку з волонтерами на Донеччині
Ворожі війська протягом дня атакували три райони Дніпропетровської області
Зеленський розповів про наслідки обстрілів за тиждень
– заявив він.
Фіцо видав цинічну заяву про війну та анонсував візит до Москви
Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків
Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади
– наголосив Філашкін.
На Куп’янщині залишається понад 6 тисяч жителів, зокрема одна дитина
Окупанти знову вивезли українське зерно з окупованого Маріуполя
Ворог знову обстріляв прифронтові населені пункти Харківщини, сталися пожежі
Росіяни атакували Гуляйполе на Запоріжжі
У Румунії усунули від участі у виборах президента проросійську кандидатку Шошоаке
Трамп пообіцяв, що США "досягнуть Марса" у випадку його перемоги на виборах
– сказав Дональд Трамп на мітингу.
Лубінець відреагував на розстріл українських військових біля Нью-Йорка
– заявив Дмитро Лубінець.
Окупанти вдарили по Костянтинівці на Донеччині 3 КАБами
– написав керівник Донецької ОВА.
Росіяни впритул розстріляли беззбройних українських військових біля Нью-Йорка
– розповіли в "Азов".
Ексголова Хмельницького МСЕК, якого судили за корупцію, мобілізувався в армію
Кабмін схвалив демографічну стратегію
Окупанти зазнають втрат на Херсонщині
– йдеться у повідомленні "Атеш".
Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджень зазнав гуртожиток
Серія вибухів прогриміла у передмісті Харкова
– писали місцеві канали.
В ОТУ "Луганськ" розповіли про атаки росіян на Сході
У "Хартії" розкрили тактику ворога на Харківщині
Оперативна інформація від Генштабу
Ворог вдарив ракетою по Краматорську
– йдеться у повідомленні міської ради.
Окупанти вдарили FPV-дроном поруч з автобусною зупинкою в Куп’янську
– повідомили в поліції.
Десантники відбили масований штурм росіян на Курахівському напрямку
Путін налаштовував Трампа проти України з 2017 року: в NYT вперше розкрили подробиці
Загибель зятя Ірини Фаріон
Удар по Краматорську
– пишуть там.
Прогноз на "Рамштайн"
Російський активіст Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув
Привітання Зеленського з Днем ТРО
– додав президент.
– ідеться в повідомленні.
Скільки "Шахедів" збили вночі
Наслідки атаки на Одесу
– додали рятувальники.
Втрати ворога
Український легіон у Польщі
Росія вивела у Чорне море ракетоносії
Атака "Шахедів" на Київ
Вербування військових у Росії
– ідеться в огляді.
Перевага Росії навколо Вугледару
– запитав один з військових.
Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!
Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у столиці.Згодом стало відомо, що це працює протиповітряна оборона.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – зазначив Сергій Попко.
Пуски КАБів на Харківщині,
Наразі ні Ігор Терехов, ні в Харківській ОВА не повідомляли про наслідки вибухів у Харкові. Примітно, що у регіоні також є загроза атаки ворожими безпілотниками типу "Шахед".
Рятувальники розповіли, що знахідку виявив чоловік у Бориспільському районі Київщини. Уламки С-300 перебували в полі, коли там працював фермер.
На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, які підтвердили, що це безпечні залишки зенітно-ракетної системи,
Головнокомандувач Сирський працюватиме із командою над військовими пунктами плану перемоги.
Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей плану перемоги – військових пунктів плану та стратегічних безпекових,
Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування персональних санкцій проти трьох фізичних і 18 юридичних осіб. Відповідні обмежувальні заходи діятимуть протягом трьох років.
Як свідчать додатки до рішення, обмеження діятимуть протягом наступних трьох років. Таким чином санкції ввели проти таких громадян, як Олександр Акст, Валерій Фальковський і Владислав Студенець, а також проти 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.
За даними начальника Сумської МВА Олексія Дрозденка, на місці ворожого прильоту працюють усі служби. Штаб з ліквідації наслідків очікує на мешканців завтра, 7 жовтня, з 9:00 у НВК 16.
Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, обов’язково з собою мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок.
Мешканці, житло яких постраждало, обов'язково зверніться до поліції за номером 102 аби зафіксувати факт пошкодження майна.
На думку начальника Генштабу польських збройних сил Веслава Кукули, армія його країни потребує зміцнення. Якщо Польща хоче захистити себе від війни, їй знадобиться для цього набагато більша армія. Втім, за його словами, демографічна криза у Польщі знизить темпи набору до армії.
Усе вказує на те, що ми – покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось з вас не має наміру програти цю війну. Ми виграємо, ми повернемося та продовжимо розбудовувати Польщу, але щось має статися,
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки двох місяців операції ЗСУ у Курській області. Глава держави повідомив, що мав розмову із прем'єром Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.
Крім того, Зеленський говорив із Головкомом Сирським щодо поточної ситуації на фронті, зокрема Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.
Також Зеленський повідомив, що відправив у Вашингтон начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину.
В селі Іллінка Курахівської громади росіяни скинули вибухівку з FPV-дрона на цивільний автомобіль. У ньому на той момент перебували представники волонтерської організації.
Чоловіки прямували евакуйовувати цивільних з небезпечного регіону. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму.
Агресор накрив населені пункти Синельниківщини з РСЗВ. Постраждали три людини. Осколкові поранення отримали чоловік та жінка. Вони у лікарні. Пошкоджені чотири будинки, легкова автівка, гараж агрофірми, тракторний причіп. Зачепило й газогін. Виникло декілька займань сухої трави.
Через влучання БпЛА під час збору врожаю в полі мінно-вибухову травму отримав 45-річний чоловік. Потерпілий госпіталізований.
На Нікопольщину окупанти скинули боєприпас, застосовували дрони-камікадзе і відкривали вогонь з важкої артилерії. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах.
Пошкоджені фермерське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка, лінії електропередач. У Криворізькому районі противник вгатив по одному з сіл з артилерії. Понівечені приватна оселя і два десятки сонячних панелей. Люди цілі.
Президент повідомив, що протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів. Зеленський наголосив, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити.
Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами,
Прем'єр Словаччини дав інтерв'ю, в якому неприховано висловив прокремлівські настрої. Роберт Фіцо вкотре став рупором російської пропаганди, заявивши, що, мовляв, війна в Україні триває, бо цього хоче Захід.
За словами словацького прем'єра, війна в Україні досі продовжується лише тому, що Захід прагне "поставити росіян на коліна". Фіцо закликав Європу відмовитися від "цієї русофобії" та безсоромно оголосив про намір відвідати Москву.
"Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", – написав він.
Серед поранених – 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарню. Передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогнем сьогодні зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.
Безпечних місць на Донеччині не залишилося! Евакуюйтесь своєчасно,
У Куп’янській громаді Харківської області станом на 6 жовтня залишається понад 6 тисяч жителів, серед них одна дитина. Про це заявив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.
Він зазначив, що 15 вересня в громаді була оголошена примусова евакуація родин із дітьми. На той момент там перебувало 158 дітей.
За даними інформаційного ресурсу ЦНС, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.
Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по прифронтових населених пунктах Куп'янського району. В результаті обстрілів по житловому сектору сталося декілька осередків займання.
У селі Осинове горів житловий будинок. За попередніми даними, отримав поранення 54-річний чоловік. У селі Куп'янськ-Вузловий горіли житловий будинок та 2 господарчих споруди.
61-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. Через атаку FPV-дрона, жінка отримала поранення та контузію. Її доставлено до лікарні.
Румунія має провести президентські вибори у два тури 24 листопада та 8 грудня, а між ними – парламентські вибори. Серед кандидаток, яка хотіла брати участь у перегонах, була і Діана Шошоаке, лідер невеликої ультранаціоналістичної євроскептичної опозиційної партії SOS, яка несподівано отримала два місця в Європейському парламенті в червні.
Конституційний суд Румунії зібрався 5 жовтня, щоб обговорити судові оскарження, подані проти шести кандидатів у президенти країни. Судді відхилили 5 позовів, однак ухвалили рішення проти Шошоаке, не пояснивши свого рішення.
Кандидат у президенти США Дональд Трамп провів масштабний мітинг у Батлері, що у штаті Пенсильванія, де на нього скоїли замах у липні 2024 року. Під час свого виступу він заявив, що США "досягнуть Марса", якщо його переоберуть на пост президента.
Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення... Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори,
За словами Лубінця, останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Зокрема були опубліковані кадри розстрілу беззбройних українських військових на Донеччині.
Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права,
Вадим Філашкін розповів, що 6 жовтня вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. Через це пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач.
1 людина загинула і 2 поранені – такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці,
Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного із суміжних підрозділів. Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів,
Пізніше бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство.
Як розповів вбивця наших захисників, з полоненими "не було, коли возитись". Тож вороже командування нібито віддало наказ розстріляти українських військових: "Взяли трьох – обнулити".
Колишній голова Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії, лікар-травматолог Любомир Зав'ялець відбував покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Там він висловив бажання вступити на військову службу за контрактом.
У відповідь на прохання експосадовця керівництво СІЗО виступило з ініціативою звернутися до суду з клопотанням про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. У суді визначили, що колишній голова МСЕК придатний до військової служби за контрактом.
Через проблеми з демографією Кабінет міністрів схвалив демографічну стратегію, спрямовану на покращення життя. Ще одним із рішень розв'язання кризи з демографією може стати міграція людей з Африки та менш розвинених регіонів.
Однак соціолог вважає, що на їхню адаптацію піде більше ресурсів і вони не швидко стануть українцям. Про це розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
Як повідомляють агенти руху опору "Атеш", російське угруповання військ "Дніпро" почало відправляти на Дніпровські острови непідготовлених мобілізованих та строковиків.
Ці солдати, які не мають ані навичок, ані необхідної підготовки, стають легкою мішенню. Багато хто помирає ще на підходах, вони тонуть у Дніпрі чи під вогнем ЗСУ,
Внаслідок нічної ворожої атаки в будинку були вибиті вікна у кімнатах та місцях загального користування. В міськраді додали, що всього йдеться про дев'ять вікон, протягом дня їх мають закрити плівкою.
Зазначається, що мешканці будинку можуть звернутися за отриманням матеріальної допомоги. Консультацію та допомогу можна отримати в Хаджибейській районній адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22.
Вибухи в передмісті. Попередньо, авіація заходить на повторні пуски, не розслабляємось,
Водночас начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко застерігає, що у небі над містом фіксують ворожий розвідувальний БпЛА. Тож він закликає бути пильними та не ігнорувати повітряну тривогу.
Росіяни здійснюють безперервні штурми з використанням 3 – 4 військовослужбовців, намагаючись виявити слабкі місця оборони ЗСУ. Крім цього, противник іноді використовує техніку.
Втім, попри подібні спроби ЗСУ успішно стримують ворога на цій ділянці фронту. Загарбники також продовжують використовувати переважно старі радянські танки та бронемашини, накопичені ще за часів СРСР.
На Харківському напрямку ворог використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій, застосовуючи тактику, яка спостерігається ще з літа 2023 року на Авдіївському напрямку.
Окупанти риють тунелі для забезпечення логістики або для здійснення підривів українських оборонних споруд. За його словами, противник використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці.
Вранці ворог завдав удару ракетою Х-22 по Краматорську. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Обійшлося без постраждалих,
У ДСНС також підтвердили, що цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража.
Російська окупаційна армія вдарила по Куп'янську. Правоохоронці розповіли, що окупанти атакували баражувальним боєприпасом типу FPV-дрон.
Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у Харкові,
Окупанти кинули 10 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону українських захисників у районі села Костянтинівка. Однак Таврійські десанти розбили загарбників ще на підступах.
Бійці 79 бригади знищили танк і 5 бронемашин, ще одну – пошкодили. 20 загарбників загинуло, ще 23 — поранені.
Путін ще з 2017 року докладав зусиль до того, щоб сформувати у Дональда Трампа негативне враження про Україну. Тоді кремлівському диктатору вдалося схилити думку Трампа на свій бік.
Про це написали журналісти The New York Times з посиланням на власні джерела. Припускають, що сформовані у 2016 – 2017 роках погляди Трампа можуть вплинути на майбутнє НАТО та відносини США з Росією, якщо політик переможе на президентських виборах.
На фронті загинув чоловік доньки Ірини Фаріон – Василь Особа. Про це повідомила Софія Семчишин, донька загиблої мовознавиці.
Василь Особа і родина / фото Софії Семчишин
Зазначається, що Василь поліг у бою з окупантами на Сіверському напрямку.
Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж". Чоловік був мінометником і старшим солдатом.
У МВС доповіли, що вранці російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ.
Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража,
На щастя, особовий склад не постраждав.
Видання The Wassington Post пише, що на зустрічі "Рамштайн", що відбудеться 12 жовтня, очікуються нові кроки в підтримці нашої країни.
За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до членства в Альянсі. Попри те, що такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим сигналом для України.
У виданні пишуть, що українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори у Сполучених Штатах, які відбудуться вже зовсім скоро, можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.
На Харківському напрямку у бою з ворогом загинув російський активіст Ільдар Дадін. Він воював на боці України у складі Сибірського батальйону з 2023 року.
Інформацію про загибель активіста повідомив колишній віцепрезидент "Газпром-банку" Ігор Волобуєв, який також воює проти Росії на боці ЗСУ.
Зазначимо, що Ільдар Дадін мав позивний "Ґанді" – на честь відомого індійського політика, який завжди надихав Дадіна своїми ненасильницькими методами боротьби.
Володимир Зеленський вказав, що сьогодні День територіальної оборони – день воїнів і підрозділів, які разом з усіма складовими Сил оборони та безпеки України захищають нашу державу та людей.
З перших днів повномасштабної війни тисячі й тисячі воїнів ТрО проявили найкращі риси українського характеру, свою сміливість і відданість Україні. Захист півночі: столиці, Чернігова, Сум. Захист Харкова, бої на Донеччині та Луганщині, на півдні нашої держави,
Український гарант вказав, що Україна пишається кожним, хто справді стійкий. Зеленський подякував кожному, хто знищує ворога та виборює для України можливість жити. Президент вшанував памʼять усіх полеглих у боях заради нашої країни.
Голова Київської ОВА Руслан Кравченко наголосив, що тривога в області тривала понад 12 годин. Ворожі цілі вдалося знешкодити. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу,
У Повітряних Силах заявили, що окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами – всього 90 засобів повітряного нападу агресора. Зокрема:
У результаті протиповітряного бою збито 2 ракети та 56 ворожих ударних БпЛА.
У ДСНС Одеської області розповіли, що внаслідок влучання "Шахедів" в Одесі була пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення та вантажні автомобілі. На місцях влучання спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці.
На жаль, під час атаки постраждав один чоловік, якого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу,
Від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 47 рятувальників, від Асоціації добровільних пожежних України – 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Кандидат на пост канцлера від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерц пропонує створити контактну групу з питань європейського післявоєнного устрою України. У її склад входитиме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща.
Мерц вважає, що поряд зі США, саме ці чотири країни "мають достатній політичний, економічний і військовий потенціал, і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни".
За минулу добу російська армія втратила 1250 окупантів. Загальні втрати ворога станом на сьогодні такі:
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща була готова проводити навчання з 1 вересня, однак не було достатньо охочих.
На запитання про кількість охочих вступити до Українського легіону він відповів, що "раніше чув про одну бригаду, але поки що чисельність значно менша – 300 осіб".
У небі над Сумщиною Збройні Сили 5 ворожих "Шахедів", пишуть у ОВА.
За даними ВМС ЗСУ станом на 6 ранку:
Зазначимо, що у Військово-морських силах вказали, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У КМВА повідомили, що сили ППО збили усі "Шахеди" над Києвом.
Російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у місті загалом тривала понад 5 годин. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
Фахівці Інституту вивчення війни вказують на те, що збільшення правлячим режимом Росії фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання обмежень у питанні мобілізованих.
Так, ISW зазначає, що уряд Росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів) на одноразові виплати за укладення військового контракту з міноборони Росії в період з 2025 по 2027 рік
Існують середньострокові та довгострокові обмеження щодо кількості призовників, яких може залучити російська криптомобілізаційна кампанія, що триває, і збільшення фінансових стимулів навряд чи суттєво вплине на подолання цих обмежень,
Видання NYT пише, що наприкінці літа, війська Росії мали перевагу в артилерії навколо Вугледара в 10 разів.
Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми,
В цій же статті журналісти написали, що наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати ворожі втрати.