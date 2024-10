Нідерланди передали F-16, розстріл українських бійців біля Нью-Йорка: хронологія 956 дня війни

Українська армія дає гідну відповідь російським окупантам, які продовжують тероризувати мирне населення. Ворог зазнає величезних втрат у спробах просуватися.

Триває 956 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, російські обстріли та здобутки на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

