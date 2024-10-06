Россия снова ударила "Шахедами": хронология 956 дня войны

Украинская армия дает достойный ответ российским оккупантам, которые продолжают терроризировать мирное население. Враг несет огромные потери в попытках продвигаться.

Продолжаются 956 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, российских обстрелах и достижениях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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