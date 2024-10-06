Продолжаются 956 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, российских обстрелах и достижениях на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Расстреливал раненых и сам получил пулю: инструктор "Енот" как лицо армии России
Преимущество России вокруг Угледара
Издание NYT пишет, что в конце лета, войска России имели преимущество в артиллерии вокруг Угледара в 10 раз.
Как одна наша артиллерийская система может бороться с десятью их,
– спросил один из военных.
В этой же статье журналисты написали, что сейчас Украина использует тактику "медленного отступления", чтобы минимизировать свои и максимизировать вражеские потери.