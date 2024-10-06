06:17, 6 октября

Издание NYT пишет, что в конце лета, войска России имели преимущество в артиллерии вокруг Угледара в 10 раз.

Как одна наша артиллерийская система может бороться с десятью их,

– спросил один из военных.

В этой же статье журналисты написали, что сейчас Украина использует тактику "медленного отступления", чтобы минимизировать свои и максимизировать вражеские потери.