Триває 956 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події на фронті, російські обстріли та здобутки на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Перевага Росії навколо Вугледару
Видання NYT пише, що наприкінці літа, війська Росії мали перевагу в артилерії навколо Вугледара в 10 разів.
Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми,
– запитав один з військових.
В цій же статті журналісти написали, що наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати ворожі втрати.