06:17, 6 жовтня

Видання NYT пише, що наприкінці літа, війська Росії мали перевагу в артилерії навколо Вугледара в 10 разів.

Як одна наша артилерійська система може боротися з десятьма їхніми,

– запитав один з військових.

В цій же статті журналісти написали, що наразі Україна використовує тактику "повільного відступу", щоб мінімізувати свої та максимізувати ворожі втрати.