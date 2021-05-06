Війна з Росією, "Нафтогаз" та корупція: про що говорив Блінкен з представниками Ради

6 травня відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена, який перебуває з візитом в Україні, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій. Також була присутня заступниця Блінкена з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Нафтогаз" та партнерство

Народний депутат від партії "Голос" Андрій Осадчук розповів, що під час зустрічі були озвучені три основні меседжі:

До теми США і вся G7 підтримують суверенітет України, – Блінкен

Перша зустріч, яка відбулася з представниками Верховної Ради була дуже емоційно-позитивна;

По-друге, американська сторона дуже чітко заявила про непохитність підтримки Україні у війні з Російською Федерацією. Про те, що вони нікуди відступати не збираються. США будуть використовувати всі можливі ресурси, дипломатичні інструменти для того, щоб стримувати Росію і якимось чином залагоджувати цей військовий конфлікт. Така позиція є не тільки в США, а й в Альянсу;

По-третє, для того, щоб Україна була повноцінним партнером – має робити свою роботу. Зокрема, обговорювалися питання судової реформи, антикорупційних органів, роботи правоохоронних органів.

Власне все те саме, що з одного боку постійно Україна обіцяє, а з іншого боку Україна не допрацьовує. По "Нафтогазу", зокрема, дуже чітко артикулювала Вікторія Нуланд і потім, коли приєднався держсекретар США Ентоні Блінкен, він теж про це говорив. Позиція американців щодо цього питання абсолютно категорична,

– розповів Осадчук.

Агресія РФ

Якою саме буде підтримка США Україні у війні з РФ – не уточнювалося.

Була абсолютна категорична відкрита дружня позиція про те, що "ми будемо з вами за будь-яких обставин, будемо з вами до кінця і ми не дамо, скажемо так, вас образити,

– наголосив Осадчук.

Андрій Осадчук / Фото goloszmin.org

Корупція та реформи

Депутат розповів, що зустріч засвідчила – з іншою глобальною темою – боротьбою з корупцією, Україна має розібратися сама. Мова йшла не про конкретні випадки, а загалом про інституції.

Мова йде про те, що в нас, наприклад, постійно йдуть якісь спроби політичного впливу на НАБУ,

– каже Осадчук.

За словами Андрія Осадчука, позиція Венеційської комісії про те, що міжнародні експерти мають брати участь у відборі членів Вищої ради правосуддя окремо не обговорювалося.

Ми в деталі великі не входили, але я знаю, що ця позиція однозначно підтримується. Говорилося також й про судову реформу, і це питання, на жаль, залишається невирішеним,

– додав політик.