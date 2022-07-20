Як деокуповані населені пункти оговтуються після навали росіян: ексклюзивний фоторепортаж

Скрізь, де ступає російський чобіт, приходить нещастя та розруха. Деокуповане Збройними Силами України село Ягідне на Чернігівщині сповна відчуло це на собі.

Вибиті вікна в будинках, зірвані дахи, відсутність комунікацій та водопостачання і зруйновані російськими обстрілами вщент будинки – можливо, для росіян така картина є цілком нормальним станом речей. Проте, попри всі складнощі українці взялися відновлювати свої помешкання. Як це відбувається – дізнавався сайт 24 каналу.

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Хто відновлює населені пункти після окупації

На фоні ситуації, яка склалася в Україні, створюються цілі волонтерські рухи, які допомагають мешканцям усувати наслідки присутності росіян у населених пунктах. Волонтерське об'єднання "Добробат" – одне з таких. Або ж, як вони себе називають – "Добровольчий будівельний батальйон".

"Добровольчий будівельний батальйон" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Сила українців – у єдності

Вже тисячі волонтерів з усієї країни взяли до рук молотки, перфоратори та інші будівельні інструменти.

Поступово ми очищаємо наші міста від загарбників, і вже зараз ми маємо починати відновлюватись, щоб стати ще краще і сильніше,

– зауважили засновники Добробату.

Журналістам сайту 24 каналу вдалося побачити на власні очі роботу волонтерів у майже розбитому селі Ягідне на Чернігівщині.

Деокуповане село поступово повертається до життя / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Засновники розуміють, що люди фінансово виснажені, тому створили різні креативні підходи у залученні матеріальної підтримки для будівництва. "Добробат" заручився підтримкою багатьох зірок для підтримки проєкту. Серед них: гурт KAZKA, ведучий Володимир Остапчук, Анатолій Анатоліч, Ольга Сумська та багато інших.

Їх не сотні – їх тисячі

Нам вдалося поспілкуватися з одним із амбасадорів проєкту – Володимиром Остапчуком. Ведучий розповів, що інформаційна підтримка, особливо від медійних осіб, дуже важлива. Зокрема й від нього, людини, яка має велику англомовну аудиторію після "Євробачення".

Дуже важливо донести для наших іноземних партнерів та спонсорів, що попри війну, є регіони, які потрібно відбудовувати. Хоч зараз літо і ми стоїмо на спеці +35, я просто з жахом розумію, що буде взимку. Тому що тут взагалі немає ніяких комунікацій, у таких місцевостях як Ягідне Чернігівської області. Їх (таких населених пунктів – 24 канал) не сотні – їх тисячі. Дуже важливо це розуміти зараз і зараз допомагати. Всі донатять на ЗСУ, на гуманітарну допомогу переселенцям, але чомусь такі круті ініціативи як "Добробат", де потрібно відновлювати й допомагати людям, вони чомусь на другому плані. Тому важливо це все розповсюджувати,

– додав ведучий.

Володимир Остапчук – амбасадор "Добробату" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Засновник "Добробату", ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що проєкт вдалося реалізувати завдяки духу народу.

Наразі зголосилося понад 30 тисяч волонтерів. Проте, поки що організація не може фізично залучити їх усіх. Оскільки є проблема із логістикою та пальним. Віктор Андрусів сподівається, що незабаром вдасться збільшити свої можливості. Оскільки лише завдяки бажанню українців допомагати один одному цей проєкт став можливим.

За словами Андрусіва, ніхто не отримує платні. Кожен обирає час, який готовий цьому приділити. Хтось приїжджає на тиждень, хтось на кілька днів, хтось на день. Все на волонтерських засадах. В організації є прораб-координатор, який професійно слідкує за тим, щоб все було добре. Серед волонтерів є професійні будівельники, тому команди формуються доволі професійно.

Віктор Андрусів – засновник "Добробату" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Найважливіше – мотивація місцевої громади

Про принцип відбору населених пунктів, де проводиться відбудова пошкоджених осель, Андрусів розповів, що найважливіше, щоб населений пункт був розмінованим.

Це безпека волонтерів. Коли ми впевнені, що там все розміновано, тоді ми вже дивимося цей населений пункт. Найважливіше – мотивація місцевої громади. Якщо громада вмотивована і хоче працювати та отримати допомогу, то ми одразу обираємо цю громаду,

– сказав він.

"Подарунки", які залишили по собі російські окупанти / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Віктор Андрусів додав, що є громади, де керівники нічого не хочуть робити, не сприяють і їм взагалі байдуже. Важливо, щоб був сильний голова громади, в Ягідному – саме так.

Також один з найважливіших моментів – наявність будматеріалів. В Ягідному їх вдалося отримати завдяки обласній адміністрації.

Наразі Ягідне – єдине місце, де організація повністю займається селом.

В інших випадках ми просто обираємо об'єкти. Якщо мешканці скинулися на будматеріали, то ми одразу шукаємо волонтерів. Також беремо школи в Київській області, допомагаємо розбирати лікарні в Сумській області.

До відбудови зголосилося понад 30 тисяч волонтерів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Фінансування

"Добровольчий будівельний батальйон" збирає кошти у тих, хто бажає підтримати волонтерську ініціативу та допомогти у відновленні.

Нещодавно у нас сталася неймовірна історія. Якийсь чоловік з Європи прочитав у телеграм-каналі про проєкт і відправив нам 2 тисячі євро. Для нас це був сюрприз. Також контактуємо з будівельними фірмами,

– розповів засновник.

Є велика будівельна компанія, яка допомагає в Ірпені вивозити будівельне сміття. Вони надали безкоштовно техніку і водіїв, а пальним забезпечила місцева адміністрація. Є відомі компанії, які дають інструменти для роботи безкоштовно.

Також є бізнес, який допомагає. Організація створила карту зруйнованих об'єктів. Там є кошторис на відновлення. І можна зголоситися на відновлення місця. Засновники проєкту зауважили, що вже є п'ять об'єктів, за які повністю беруться меценати.

"Ми взялися за це село комплексно" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також ІТ-компанії та банки, які готові повністю спонсорувати відбудову об'єкта, а "Добробат" робить це безкоштовно.

Як волонтери "Добробату" відновлюють пошкоджені оселі на Чернігівщині / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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