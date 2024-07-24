Серйозний дефіцит: військовий оглядач оцінив російські запаси бронетехніки

Російська армія все частіше почала застосовувати на фронті цивільні транспортні засоби. Серед таких гольфкари й мотоцикли. Одна з військових бригад навіть проводить навчання з допомогою мотоциклів. Це свідчить про суттєву нестачу броньованої військової техніки в окупантів.

Про це розповів 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що кількість придатних бронемашин у росіян стає все меншою, адже втрати на полі бою в окупантів великі.

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Експерт пояснив, що країна-агресорка не встигає виробляти нову військову техніку в тих потребах, які виникають сьогодні на фронті.

В росіян серйозний дефіцит з бронетехнікою. Ситуація на базах зберігання легкої бронетехніки дедалі погіршується. Кількість придатних машин, а вони всі старі радянських часів, зменшується. А втрати техніки дуже значні,

– озвучив Шарп.

Окупанти шукають альтернативу

Всі учасники бойових дій на полі бою вчаться виживати й досягати успіхів. Тому, коли здається, що певні речі можуть принести бодай якусь користь, їх звісно військові обов'язково застосовують. Навіть якщо вони здаються, на перший погляд, кумедними. Шарп наголосив, що використання таких транспортних засобів не принесе серйозних перемог на фронті, але певна локальна перевага від них буде.

"Якщо росіяни з'ясували для себе, що від використання мотоциклів або ж смішних з військового погляду електричних самокатів є хоч якась тактична вигода, то цим вони не будуть нехтувати. Цей транспорт не входить до складу збройних сил більшості армій, проте мотоцикли застосовуються в бойових дія тривалий період. Німці під час Другої світової війни активно їх використовували. Також їх десятиріччями застосовує союзник Росії – Іран", – розповів військовий оглядач.

За добу станом на 24 липня російська армія на війні в Україні втратила: танків – 14 одиниць; бойових броньованих машин – 13; автомобільної техніки та автоцистерн – 77; спецтехніки – 10.