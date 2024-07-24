Серьезный дефицит: военный обозреватель оценил российские запасы бронетехники

Российская армия все чаще начала применять на фронте гражданские транспортные средства. Среди таких гольфкары и мотоциклы. Одна из военных бригад даже проводит учения с помощью мотоциклов. Это свидетельствует о существенной нехватке бронированной военной техники у оккупантов.

Об этом рассказал 24 Каналу военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что количество пригодных бронемашин у россиян становится все меньше, ведь потери на поле боя у оккупантов большие.

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ВПК России не успевает удовлетворять потребности армии

Эксперт объяснил, что страна-агресорка не успевает производить новую военную технику в тех потребностях, которые возникают сегодня на фронте.

У россиян серьезный дефицит с бронетехникой. Ситуация на базах хранения легкой бронетехники все ухудшается. Количество пригодных машин, а они все старые советских времен, уменьшается. А потери техники очень значительны,

– озвучил Шарп.

Оккупанты ищут альтернативу

Все участники боевых действий на поле боя учатся выживать и достигать успехов. Поэтому, когда кажется, что определенные вещи могут принести хоть какую-то пользу, их конечно военные обязательно применяют. Даже если они кажутся, на первый взгляд, забавными. Шарп отметил, что использование таких транспортных средств не принесет серьезных побед на фронте, но определенное локальное преимущество от них будет.

"Если россияне выяснили для себя, что от использования мотоциклов или смешных с военной точки зрения электрических самокатов есть хоть какая-то тактическая выгода, то этим они не будут пренебрегать. Этот транспорт не входит в состав вооруженных сил большинства армий, однако мотоциклы применяются в боевых действие длительный период. Немцы во время Второй мировой войны активно их использовали. Также их десятилетиями применяет союзник России – Иран", – рассказал военный обозреватель.

За сутки по состоянию на 24 июля российская армия на войне в Украине потеряла: танков – 14 единиц; боевых бронированных машин – 13; автомобильной техники и автоцистерн – 77; спецтехники – 10.