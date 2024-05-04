Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что Россия полностью перезапустила свой военно-промышленный комплекс, сделав ставку на количественные показатели и восстановление техники советских времен. О качестве такого вооружения речь даже не идет.

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Компенсируют отсутствие техники количеством людей

По словам Олега Каткова, еще с Советского Союза у россиян остались тысячи единиц техники, которую они хотят восстановить.

Россия сейчас демонстрирует, что может вести активные наступательные действия без штатного вооружения своих подразделений. Потому что, например, наступления на мотоциклах, на китайских багги, таких вот гольф-карах, вездеходах DesertCross – это о нехватке штатной бронетехники,

– отметил Катков.

В частности, на Херсонщине во время штурмов и атак из кузовов грузовых автомобилей "Урал" разгружают штурмовые группы, не используя при этом МТ-ЛБ, БМП или другую бронетехнику.

"Это означает, что враг компенсирует отсутствие техники количеством личного состава, отправляя не 10 человек на БМП, а 30, которые выполняют свою задачу с соответствующими потерями, но выполняют. Каждый метр потерянной земли сеется телами врага, но они продвигаются", – отметил главный редактор Defense Express.

Планы россиян по производству вооружения

Что касается вооружения, Олег Катков назвал приблизительные цифры наращивания производства россиян:

Планируется пополнение крупнокалиберных боеприпасов, включая импорт из Ирана и КНДР до 3 миллионов единиц .

. Все потери авиации, а именно Су-34, враг восстановил, а это около сотни единиц .

. Системы ПВО несмотря на успешные ликвидации украинскими военными продолжают производиться на российских заводах.

на российских заводах. Враг имеет план производить до 10 тысяч "Шахедов" в год .

. В количестве по 40 единиц в месяц на заводах производят крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.

Поскольку россияне из-за санкций не могут производить новейшие образцы бронетехники, они наращивают количество производства за счет авиационной и дальнобойной компоненты, комплектов УМПК, "Шахедов" и крылатых ракет.

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