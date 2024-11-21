"Вони зараз на коні": хто насправді переважає в оточенні Путіна

Головний "яструб" російської політики – це помічник Владіміра Путіна Ніколай Патрушев. Формально він ще займає посаду у Кремлі, але це вже можна вважати політичною пенсією.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, додавши, що в оточенні Путіна ще залишається міністр оборони Андрєй Бєлоусов. В умовах війни це принципово важлива посада й на ній також "яструб".

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Які сили зараз переважають у Кремлі

Варто зауважити, що Бєлоусов раніше був першим віцепрем'єром і відповідав за економічні питання. Тому переведення на посаду глави міноборони дещо звузило його можливості. Новим секретарем Радбезу став Сєргєй Шойгу, якому пророкують долю його заступників. Їм висунули звинувачення в корупції та ув'язнили.

Путін ним не задоволений. Сьогодні Радбез "хитається", а єдиного "кабінету", де можна зустрітися і сформувати хоч якийсь масштабний курс – немає. Генералами керує Ігор Сєчін, він очолює велику нафтову компанію, має вплив, але це все одно не дозволяє йому давати вказівки віцепрем'єрам,

– зауважив Аббас Галлямов.

З кабінету Патрушева так можна було робити, але не з кабінету Сєчіна. Все це локальні можливості, які не дозволяють створити систему. Тому зараз "система яструбів" виглядає розібрано, невпорядковано. Табір технократів, який є більш прагматичним і готовий помірковано відступати у деяких питаннях, зараз переважає.

Довідково! "Яструбами" називають прихильників жорсткої лінії керівництва країною, прихильників силових методів, активізації війни, відмови від переговорів. Технократи – це представники політичного типу, в якому головний акцент робиться на навичках, спеціалізації, вони намагаються дистанціюватися від певного політичного представництва чи ідеології.

"Яструби хочуть" йти в бій, а технократи не готові помирати. Вони прийшли, щоб красти й насолоджуватися життям. Ці люди зараз "на коні", але треба розуміти, що щодо кожного питання Путін може ухвалити "яструбине" рішення. Тому не можна сказати, що технократи перемогли,

– додав політтехнолог.

Однак після перемоги Дональда Трампа технократи дещо змінили свої думки. Вони відчули силу й хочуть рухатися вперед, але, скоріш за все, це тимчасовий стан справ. Виняток може статися тоді, коли буде відчутне просування росіян на фронті, відвоювання Курської області. У такому випадку технократи також стануть "яструбами".

Але як тільки поразка Росії стане очевидною, у Кремлі одразу заговорять про поступки та відмову від війни. Ці дві категорії політиків уже починають перекладати відповідальність одна на одну.