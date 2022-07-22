Україна планує створити міжнародний трибунал для суду над путіним

За воєнні злочини проти України повинне відповідати військово-політичне керівництво росії. Для цього наша держава планує створити відповідний трибунал.

Про це заявили заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов і посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ. Посадовці зазначили, що зараз немає міжнародних інституцій, які б могли судити військово-політичне керівництво кремля, включно з диктатором путіним.

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Україна хоче притягнути до відповідальності російське керівництво

Антон Кориневич пояснив, що є 2 площини відповідальності. Перша – відповідальність держави. Друга – відповідальність окремих осіб, тобто політичного та військового керівництва.

Дипломат також відзначив, що є різні інституції для відповідальності держави – Міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини та арбітражі. Однак суду чи трибуналу, який би міг засудити путіна й інших російських посадовців поки що немає. Тому Україна хоче працювати в цьому напрямку.

Якщо ми говоримо про індивідуальну відповідальність, то насамперед це відповідальність за найтяжчий первісний злочин – злочин агресії. Злочин агресії дуже часто називають матір'ю всіх злочинів, або the supreme international crime. Тому мета України – притягнення до відповідальності політичного й військового керівництва Росії за вчинення злочину агресії проти нашої держави,

– пояснив Кориневич.

Водночас Андрій Смирнов зазначив, що востаннє подібні трибунали працювали під час Нюрнберзького та Токійського процесів після Другої світової війни.

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. Після капітуляції Німеччини під час Другої світової війни, союзники, тобто сторона переможців, ініціювала трибунал для покарання 24 керівників нацистського режиму. Процес завершився 1 жовтня 1946 року. Половині обвинувачених винесли смертні вироки.Після капітуляції Японії, союзники так само створили Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу, більш відомий як Токійський трибунал, на якому судили 25 японських військових злочинців. У листопаді 1948 року трибунал виніс вироки підсудним, 7 з яких – смертні.