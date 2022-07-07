Була певна неузгодженість, – юрист про ситуацію щодо дозволу на виїзд для військовозобов'язаних

В Україні 5 липня зʼявилося обурення серед населення через допис Генштабу про обмеження на пересування військовозобов'язаних.

Слід звернути увагу на те, що цей документ виданий ще наприкінці червня. Проте особливого резонансу він набув лише на початку липня, коли зʼявився у вільному доступі. Про це 24 каналу розповів юрист у питаннях армії та проходження військової служби Дмитро Золотухін.

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За його словами, норми, на які посилається Генштаб, вони є чинні. Вони дійсно забороняють призовникам змінювати місце проживання під час дії воєнного стану. Проте це не є нововведення, адже існувало й раніше.

"Ми можемо згадати, що кожен чоловік, який є військовозобовʼязаним, не міг змінити місце реєстрації без того, щоб спершу не стати на військовий облік. Тоді органи місцевого самоврядування реєстрували місце проживання. Так і зараз. Тобто чоловіки не можуть змінювати місце проживання без дозволу військового комісаріату", – зазначив Дмитро Золотухін.

Резонанс зʼявився лише через те, що Генштаб вирішив заборонити фактично вільне пересування призовників в межах країни,

– пояснив Дмитро Золотухін.

"Водночас, ні профільним законом про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, відповідно до якого зараз здійснюється мобілізація, – це не передбачено. Ні законом України про правовий режим воєнного стану – це також не передбачено", – додав юрист.

Він пояснив, що Генштаб посилався на закон України про військовий обовʼязок, військову службу, де вказано, що призовникам забороняється виїзд з місця проживання. Проте, як часто це буває, у нас в законодавстві немає чіткого тлумачення тих чи інших слів.

Ми маємо тлумачення "місце проживання" – це місце, де людина мешкає, де її оселя чи приватний будинок. Проте слово "виїзд" фактично не є протрактоване. Якщо сприймати цю норму буквально, – призовникам забороняється вихід з дому. Тому що "виїзд з місця проживання" – вихід за межі своєї оселі чи своєї приватної території,

– акцентував Дмитро Золотухін.

При цьому адвокат зазначив, що думка Генштабу не змінювалася тричі на день й щоразу з новою версією пояснень.

"Вже вчора зʼявилася інформація про те, що цей лист є скасованим і Генштаб напрацьовує новий проєкт документа, який буде відповідати більш чітко нормам закону. Який він буде й коли зʼявиться наразі невідомо", – підсумував Дмитро Золотухін.

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