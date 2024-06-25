Безпекова угода між Україною та ЄС, дрони атакували Бєлгород: хронологія 853 дня війни

Російські війська не полишають спроб захопити дедалі більше української землі. Водночас Сили оборони дають їм потужну відсіч та завдають шалених втрат у живій силі та техніці.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 853 добу. Що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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