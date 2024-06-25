Безпекова угода між Україною та ЄС, дрони атакували Бєлгород: хронологія 853 дня війни

25 червня 2024, 06:35
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Російські війська не полишають спроб захопити дедалі більше української землі. Водночас Сили оборони дають їм потужну відсіч та завдають шалених втрат у живій силі та техніці.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 853 добу. Що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:32, 25 червня

Данія припинить навчання українських пілотів на Ф-16

Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 до кінця 2024 року. Причина – перехід на сучасніші літаки F-35 у 2025 році.

До кінця 2024 року 20 українських пілотів повинні закінчити навчання на винищувачах F-16. Водночас міністр оборони Данії наголосив, що країна зможе робити внесок у навчання українських пілотів на території інших країн.

06:30, 25 червня

Дрони атакували Бєлгород

Окупанти повідомили про масовану атаку дронів у Бєлгородській області. У місті чули потужні вибухи.

Російські пропагандисти заявляють про нібито "успішну роботу ППО", однак у мережі публікують реальні наслідки вибухів. Зокрема, відомо про пошкодження багатоповерхівок.

06:29, 25 червня

Стали відомі деталі безпекової угоди між Украхною та ЄС

Посли Євросоюзу дійшли до згоди щодо тексту гарантій безпеки для України з боку ЄС.

Тепер текст мають затвердити міністри загальноєвропейських справ під час засідання Ради ЄС у вівторок. Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС.

Якщо всі держави-члени ЄС погодяться із текстом на рівні міністрів, документ передадуть на підпис під час засідання Європейської Ради наприкінці тижня.

У чернетці проєкту документа, доступ до котрої отримали журналісти "Радіо Свобода", мовиться про ухвалені раніше програми фінансової та військової підтримки України. Зокрема, у безпековій угоді згадують про:

  • 50 мільярдів євро, які закладені у бюджет Євросоюзу на 2024 – 2027 роки в рамках програми Ukraine Facility,
  • кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру,
  • 5 мільярдів євро на зброю з Фонду допомоги Україні,
  • прибутки від заморожених російських активів.
06:22, 25 червня

Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot

Друга партія зенітних ракет Patriot дальнього радіуса дії від Іспанії вже прибула в Україну.

Також пакет допомоги включає другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками та багато іншого.

Зауважимо, що Іспанія до 2027 року зобов'язалася допомогти Україні на 5 мільярдів євро через Європейський фонд миру.

Автор: Ярослав Погончук