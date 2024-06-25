Соглашение по безопасности между Украиной и ЕС, дроны атаковали Белгород: хронология 853 дня войны
Российские войска не оставляют попыток захватить все больше украинской земли. В то же время Силы обороны дают им мощный отпор и наносят огромные потери в живой силе и технике.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 853 сутки. Что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Для чего Украина массово уничтожает ПВО россиян в Крыму и помогут ли им новейшие С-500
Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16 до конца 2024 года. Причина – переход на более современные самолеты F-35 в 2025 году. До конца 2024 года 20 украинских пилотов должны закончить обучение на истребителях F-16. В то же время министр обороны Дании отметил, что страна сможет делать вклад в обучение украинских пилотов на территории других стран. Оккупанты сообщили о массированной атаке дронов в Белгородской области. В городе слышали мощные взрывы. Российские пропагандисты заявляют о якобы "успешной работе ПВО", однако в сети публикуют реальные последствия взрывов. В частности, известно о повреждении многоэтажек. Послы Евросоюза пришли к согласию относительно текста гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС. Теперь текст должны утвердить министры общеевропейских дел во время заседания Совета ЕС во вторник. Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. Если все государства-члены ЕС согласятся с текстом на уровне министров, документ передадут на подпись во время заседания Европейского Совета в конце недели. В черновике проекта документа, доступ к которому получили журналисты "Радио Свобода", говорится о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины. В частности, в соглашении по безопасности упоминают о: Вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину. Также пакет помощи включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками и многое другое. Заметим, что Испания до 2027 года обязалась помочь Украине на 5 миллиардов евро через Европейский фонд мира.
Дания прекратит обучение украинских пилотов на Ф-16
Дроны атаковали Белгород
Стали известны детали соглашения по безопасности между Украиной и ЕС
Испания передала Украине вторую партию ракет к Patriot
Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16 до конца 2024 года. Причина – переход на более современные самолеты F-35 в 2025 году.
До конца 2024 года 20 украинских пилотов должны закончить обучение на истребителях F-16. В то же время министр обороны Дании отметил, что страна сможет делать вклад в обучение украинских пилотов на территории других стран.
Оккупанты сообщили о массированной атаке дронов в Белгородской области. В городе слышали мощные взрывы.
Российские пропагандисты заявляют о якобы "успешной работе ПВО", однако в сети публикуют реальные последствия взрывов. В частности, известно о повреждении многоэтажек.
Послы Евросоюза пришли к согласию относительно текста гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС.
Теперь текст должны утвердить министры общеевропейских дел во время заседания Совета ЕС во вторник. Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
Если все государства-члены ЕС согласятся с текстом на уровне министров, документ передадут на подпись во время заседания Европейского Совета в конце недели.
В черновике проекта документа, доступ к которому получили журналисты "Радио Свобода", говорится о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины. В частности, в соглашении по безопасности упоминают о:
Вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину.
Также пакет помощи включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками и многое другое.
Заметим, что Испания до 2027 года обязалась помочь Украине на 5 миллиардов евро через Европейский фонд мира.