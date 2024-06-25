Соглашение по безопасности между Украиной и ЕС, дроны атаковали Белгород: хронология 853 дня войны

Российские войска не оставляют попыток захватить все больше украинской земли. В то же время Силы обороны дают им мощный отпор и наносят огромные потери в живой силе и технике.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 853 сутки. Что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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