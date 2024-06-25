Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 853 добу. Що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Данія припинить навчання українських пілотів на Ф-16
Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 до кінця 2024 року. Причина – перехід на сучасніші літаки F-35 у 2025 році.
До кінця 2024 року 20 українських пілотів повинні закінчити навчання на винищувачах F-16. Водночас міністр оборони Данії наголосив, що країна зможе робити внесок у навчання українських пілотів на території інших країн.
Дрони атакували Бєлгород
Окупанти повідомили про масовану атаку дронів у Бєлгородській області. У місті чули потужні вибухи.
Російські пропагандисти заявляють про нібито "успішну роботу ППО", однак у мережі публікують реальні наслідки вибухів. Зокрема, відомо про пошкодження багатоповерхівок.
Стали відомі деталі безпекової угоди між Украхною та ЄС
Посли Євросоюзу дійшли до згоди щодо тексту гарантій безпеки для України з боку ЄС.
Тепер текст мають затвердити міністри загальноєвропейських справ під час засідання Ради ЄС у вівторок. Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС.
Якщо всі держави-члени ЄС погодяться із текстом на рівні міністрів, документ передадуть на підпис під час засідання Європейської Ради наприкінці тижня.
У чернетці проєкту документа, доступ до котрої отримали журналісти "Радіо Свобода", мовиться про ухвалені раніше програми фінансової та військової підтримки України. Зокрема, у безпековій угоді згадують про:
- 50 мільярдів євро, які закладені у бюджет Євросоюзу на 2024 – 2027 роки в рамках програми Ukraine Facility,
- кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру,
- 5 мільярдів євро на зброю з Фонду допомоги Україні,
- прибутки від заморожених російських активів.
Іспанія передала Україні другу партію ракет до Patriot
Друга партія зенітних ракет Patriot дальнього радіуса дії від Іспанії вже прибула в Україну.
Також пакет допомоги включає другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками та багато іншого.
Зауважимо, що Іспанія до 2027 року зобов'язалася допомогти Україні на 5 мільярдів євро через Європейський фонд миру.