Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 853 добу. Що відбувалося на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:32, 25 червня Данія припинить навчання українських пілотів на Ф-16 Данія припинить навчання українських пілотів на F-16 до кінця 2024 року. Причина – перехід на сучасніші літаки F-35 у 2025 році. До кінця 2024 року 20 українських пілотів повинні закінчити навчання на винищувачах F-16. Водночас міністр оборони Данії наголосив, що країна зможе робити внесок у навчання українських пілотів на території інших країн.

06:30, 25 червня Дрони атакували Бєлгород Окупанти повідомили про масовану атаку дронів у Бєлгородській області. У місті чули потужні вибухи. Російські пропагандисти заявляють про нібито "успішну роботу ППО", однак у мережі публікують реальні наслідки вибухів. Зокрема, відомо про пошкодження багатоповерхівок.

06:29, 25 червня Стали відомі деталі безпекової угоди між Украхною та ЄС Посли Євросоюзу дійшли до згоди щодо тексту гарантій безпеки для України з боку ЄС. Тепер текст мають затвердити міністри загальноєвропейських справ під час засідання Ради ЄС у вівторок. Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС. Якщо всі держави-члени ЄС погодяться із текстом на рівні міністрів, документ передадуть на підпис під час засідання Європейської Ради наприкінці тижня. У чернетці проєкту документа, доступ до котрої отримали журналісти "Радіо Свобода", мовиться про ухвалені раніше програми фінансової та військової підтримки України. Зокрема, у безпековій угоді згадують про: 50 мільярдів євро, які закладені у бюджет Євросоюзу на 2024 – 2027 роки в рамках програми Ukraine Facility,

кошти на відшкодування країнам ЄС наданої Україні зброї з Європейського фонду миру,

5 мільярдів євро на зброю з Фонду допомоги Україні,

прибутки від заморожених російських активів.