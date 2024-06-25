Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 853 сутки. Что происходило на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в материале 24 Канала.

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06:32, 25 июня Дания прекратит обучение украинских пилотов на Ф-16 Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16 до конца 2024 года. Причина – переход на более современные самолеты F-35 в 2025 году. До конца 2024 года 20 украинских пилотов должны закончить обучение на истребителях F-16. В то же время министр обороны Дании отметил, что страна сможет делать вклад в обучение украинских пилотов на территории других стран.

06:30, 25 июня Дроны атаковали Белгород Оккупанты сообщили о массированной атаке дронов в Белгородской области. В городе слышали мощные взрывы. Российские пропагандисты заявляют о якобы "успешной работе ПВО", однако в сети публикуют реальные последствия взрывов. В частности, известно о повреждении многоэтажек.

06:29, 25 июня Стали известны детали соглашения по безопасности между Украиной и ЕС Послы Евросоюза пришли к согласию относительно текста гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС. Теперь текст должны утвердить министры общеевропейских дел во время заседания Совета ЕС во вторник. Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. Если все государства-члены ЕС согласятся с текстом на уровне министров, документ передадут на подпись во время заседания Европейского Совета в конце недели. В черновике проекта документа, доступ к которому получили журналисты "Радио Свобода", говорится о принятых ранее программах финансовой и военной поддержки Украины. В частности, в соглашении по безопасности упоминают о: 50 миллиардах евро, которые заложены в бюджет Евросоюза на 2024 – 2027 годы в рамках программы Ukraine Facility,

средства на возмещение странам ЕС предоставленного Украине оружия из Европейского фонда мира,

5 миллиардов евро на оружие из Фонда помощи Украине,

доходы от замороженных российских активов.