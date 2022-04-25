"Війна в Україні породила нове слово": у The New York Times опублікували статтю про рашизм

У американському виданні The New York Times присвятили цілу статтю новому слову й поняттю рашизм. Описали звідки воно пішло і зауважили, що англійською поки не пишуть.

Автор помічає, що утворення такого слова й поняття почалось через звірства росіян в Україні. Зокрема, коли міська влада Маріуполя після подій у Бучі писала, що у них може бути гірше, то крізь "сухі слова проскакували емоції".

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Оскільки Росія відновлює спробу знищити Україну своїм великоднім наступом на Донбасі, українці продовжуватимуть вживати це нове слово. Щоб зрозуміти його значення, слід подолати відмінності в алфавіті та вимові. "Рашизм" звучить як "фашизм", але зі звуком "р" замість "ф" на початку, це приблизно означає "російський фашизм",

– мовиться у статті.

Автор наголошує, що агресор у цій війні продовжує відштовхуватися від минулого й звертається до безглуздих розповідей про історію. Але, на його думку, національна ідентичність – це живі люди, цінності та майбутнє, яке вони уявляють і обирають. Нація існує, оскільки створює нове, а національна мова живе, створюючи нові слова.

Українці відрізняються від росіян

У статті доводять, що українці та росіяни різні й це слово є підтвердженням цього.

Походження слова "рашизм" дає нам зрозуміти, чим українці відрізняються як від росіян, так і від американців. Вони двомовна нація і це не просто сукупність індивідів, а нескінченний набір зустрічей. Під час них люди зазвичай пристосовують мову, якою вони користуються, до інших людей і нових умов,

– зазначає автор.

За його словами, українці при спілкуванні можуть змінювати мову без зайвих зусиль. А "рашизм" – це слово, створене з кількох мов, як комплекс каламбурів і посилань, які показують, що двомовне суспільство обмірковує своє скрутне становище і спілкується з самим собою.

"Його поява демонструє, як люди, які перемикають код, можуть збагатити мову, роблячи жахливу війну більш зрозумілою для себе. Путінський етнічний імперіалізм наполягає на тому, що українці повинні бути росіянами, тому що вони розмовляють російською. Але українська ідентичність так само пов'язана зі здатністю жити між двома мовами", – мовиться у статті.

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