Президент України зазначив, що дії Росії – це нацизм. Адже все, що вони робили – вбивали, катували, здійснювали насильство щодо маленьких дітей, гвалтування. Це є навіть не прояв, а це і є справжній нацизм. Про це він повідомив в прямому ефірі телеканалу Рада.

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Володимир Зеленський розповів, що російська держава буде мати в книжках та в історії таке слово, яке всі повторюють і в Україні, і в Європі, – рашизм.

Слово нове, а вчинки такі самі, які були 80 років тому у Європі. Тому що за всі ці 80 років, якщо ви проаналізуєте на нашому континенті, таких варварств просто не було,

– повідомив Володимир Зеленський.

"Рашизм – це поняття, яке буде в історичних книжках, в умовних Вікіпедіях та на уроках", – додав Зеленський.

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