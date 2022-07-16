Окупанти для вивезення вкраденого намагаються відновити морські порти на Азовському морі

Однією з цілей війни проти України для росії був звичайний пограбунок. А для вивезення награбованого загарбники вирішили використати морські шляхи.

Однією з перевагою для російських окупантів в захопленні Півдня України стало те, що це відкрило їм шляхи до узбережжя Чорного та Азовського морів. Маючи значну перевагу в кораблях, ворог зумів заблокувати українські порти. Натомість в захоплених містах сам ними активно користується.

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Адже саме через море можна вивести значно більше краденого українського майна, в першу чергу – продовольства. Чим росіяни вже неодноразово користувалися.

За даними Генштабу ЗСУ, тепер окупанти намагаються відновити діяльність морських портів на узбережжі Азовського моря. Все це робиться з тією ж метою – вивезення захопленого майна морським шляхом.

На материковій Україні є три порти на узбережжі Азовського моря – Генічеськ, Бердянськ та Маріуполь. Є ще порт Керч в окупованому Криму, який був захоплений росіянами ще у 2014 році.

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Варто нагадати, що 24 березня в захопленому росіянами порту Бердянськ знищили великий десантний корабель "орск", а також пошкодили ще два кораблі. Згодом в порту неодноразово лунали вибухи. Та 30 червня російські загарбники таки відправили перше судно з краденим українським зерном через порт Бердянська.

Натомість з порту Маріуполя загарбники відправляли судна з краденим металом зі знищених заводів.

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