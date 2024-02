Десята річниця війни: по всьому світу пройшли акції на підтримку України

В більш ніж 150 містах США, Європи та інших країнах пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну та підтримувати український народ в боротьбі з агресором.

В день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну тисячі людей розгорнули українські прапори в столицях найбільших країн, щоб нагадати світові та своїм урядам про війну, яка триває в Україні.

У світі пройшли акції на підтримку України

Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Сідней, Берлін, Лондон, Стамбул, Ріо підтримали заклик "Believe in Ukraine" – всесвітньої кампанії, яку ініціювала громадська організація KLYCH за підтримки Communities Army of Ukraine, Nova Ukraine, Razom for Ukraine та десятків інших організацій по всьому світу.

Головною метою кампанії є залучення до акцій не тільки представників української громади, а також людей світу, тих хто стоїть за демократію, правду та вірить в українську перемогу, об’єднуючись навколо цього гасла з вірою та любов'ю у серці. Тільки світло переможе темряву!

У світі пройшли акції на підтримку України / Фото надані 24 Каналу

Ми дуже вдячні всім партнерам, кожному українцю й українці за кордоном, які вийшли на акції. Ми дуже пишаємось тим, що можемо говорити далі й далі, що світ не втомився від війни й готовий допомагати Україні. Ми впевнені, що перемога буде тоді, коли ми всі будемо співпрацювати разом,

– зазначили у громадській організації.

За ці десять років Україна довела всьому світові свою спроможність та прагнення до свободи та незалежності, своє бажання будувати захищати демократію. Світ побачив і нашу справжню культуру і нашу непідробну сміливість. І світ сміливий разом з Україною і продовжує вірити в Україну.