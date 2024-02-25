Марш у Брюсселі відбувся у неділю 25 лютого. Про це з місця події повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Вулицями Брюсселя на підтримку України пройшли понад 3 тисячі людей

25 лютого тисячі людей вийшли на марш солідарності з Україною у Брюсселі. Вони скандували "Мир Україні, мир Європі!", "Озбройте Україну зараз, дайте зброю", "Звільніть українських заручників" та "Якщо переможе Україна, переможе демократія". Гасла на банерах закликали також закликали повернути українських дітей, викрадених Росією.

Загалом у марші взяло участь близько 3 500 людей.

Марш на підтримку України у Брюсселі: фото Софії Назаренко

Як минув мітинг

Марш почався близько 11 години ранку на перетині бульвару Анверс і бульвару Короля Альберта II. Процесія пройшла бульваром Пачеко, а потім попрямувала до площі Альбертіна, де спікери вимовляли промови.

Мітинг у Брюсселі: дивіться відео (авторка Софія Назаренко)

Ініціювала мітинг група Promote Ukraine. Вони висловили стурбованість тим, що увага до війни з боку політиків, ЗМІ та громадян з часом згасає.

Крім загрози, яку російське вторгнення представляє для захисту європейських цінностей, таких як свобода, демократія та верховенство закону, організатори наголосили на "руйнуванні, викликаній Росією в ЗМІ, бізнесі, соціальних мережах, політичних офісах, в економічній та економічній сферах, в енергетичному секторі, а також у сфері культури.

Демонстрація була задумана як "потужна декларація" у серці Європи, покликана нагадати лідерам та громадянам Європейського Союзу, що доля України "безпосередньо пов'язана з ширшою європейською боротьбою за демократію та права людини".

У Польщі теж тривають заходи до річниці повномасштабної війни в Україні. Зокрема у Варшаві зараз триває тематична виставка. Роботи Войцеха Янковскі розміщені в різних частинах міста.

Виставка у Варшаві: автор робіт Войцех Янковскi