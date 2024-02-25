Крім того, цього вечора жовто-блакитним світлом засяяла будівля Європарламенту, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. У такий спосіб було продемонстровано солідарність та єдність з українським народом у його боротьбі із Росією.

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У Брюсселі перед Європарламентом розгорнули 30-метровий стяг України

У Брюсселі перед будівлею Європарламенту у суботу, 24 лютого, вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг. Таку подію присвятили другим роковинам повномасштабного вторгення Росії на територію України.

Перед Європарламентом розгорнули український стяг / Фото Софії Назаренко

Висловити свою підтримку Україні у цей важкий час для нашої держави до Європарламенту вийшла не лише українська громада. Присутніми також були іноземці, які підтримують нас у боротьбі проти країни-агресорки.

Біля будівлі Європарламенту небайдужі висловили свою підтримку українцям / Фото Софії Назаренко

Учасники акції виконали гімн України та вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання.

У Брюсселі будівлі підсвітили українським стягом / Фото Софії Назаренко

У прапор України "одягнули" одразу декілька знакових будівель Франції

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Франції на знак солідарності з українським народом підсвітили знакові будівлі кольорами національного прапора України. Серед них є й Ейфелева вежа, що у Парижі.

У Парижі засяяв український стяг / Фото "Укрінформ"

Водночас український прапор продемонстрували на будівлі МЗС Франції у Парижі на набережній Д'Орсе.

В МЗС Франції продемонстрували солідарність з українським народом / Фото "Укрінформ"

Крім того, кольори нашого прапору прикрашають будівлю Палацу Європи у Страсбурзі, що також розташована у Франції.

Палац Європи у Франції "прикрасили" українським прапором / Фото "Укрінформ"

У Канаді також висловити солідарність Україні

Водночас парламент Канади також підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності з Україною. Таким чином країна підтримала нашу державу у боротьбі із цинічним ворогом.

У Канаді будівлю парламенту підсвітили у кольори українського стяга / Фото "Оперативний ЗСУ"