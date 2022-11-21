В Україні ліквідували поліцейського з Ростова, який застрелив власну дружину

На війні в Україні загинув експоліцейський із Ростовської області Сергій Кадацький. Раніше він відбував термін за вбивство дружини та поранення тестя.

Як виявилось, росіянин воював на території так званої "ЛНР". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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В Україні ліквідували поліцейського з Ростовської області

У 2018 році Кадацького засудили на 15 років суворого режиму за статтями про вбивство та замах на двох осіб. Як стало відомо, влітку 2017 року на трасі Ростов-на-Дону-Таганрог росіянин на ходу вистрілив із мисливського карабіна в машину, в якій сиділи його дружина і тесть. Жінка померла одразу, її батько зазнав поранень.

Поліцейський втік, але згодом його затримали. Кадацький заявляв, що вбив дружину через розлучення.

У 2022 році Кадацький воював на території так званої "ЛНР". У підсумку його ліквідували. Згодом ватажок бойовиків Леонід Пасічник нагородив росіянина посмертно медаллю "За відвагу".

Прикордонники взяли у полон російського зека з ВІЛ

Українські прикордонники на Донеччині взяли у полон завербованого російського ув'язненого. Він зізнався, що у нього ВІЛ-позитивний статус, а на фронт потрапив з в'язниці.

Це трапилося після однієї з невдалих спроб штурму з боку окупантів. Ворог відступив, однак один із загарбників не встиг, то ж потрапив у полон.

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