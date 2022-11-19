Це трапилося після однієї з невдалих спроб штурму з доку окупантів. Ворог відступив, однак один з окупантів не встиг, то ж потрапив у полон.

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Окупанта з в'язниці забрали на фронт

Після відступу окупантів через невдалу атаку, один із загарбників вийшов із рову з піднятим білим прапором та здався нашим воїнам у полон. Полонений розповів, що 4 роки перебував у в'язниці, а звідти потрапив на фронт.

Окупант є підтвердженням того, що у Росії поняття військово-лікарські комісії є лише на папері, адже як пояснити той факт, що людина з ВІЛ-позитивним статусом потрапила на фронт? Про свій статус полонений розповів сам.

У Держприкордонслужбі не уточнили, чи це завербований "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним "вагнерівець" чи мобілізований за новим російським законодавством. Пригожин активно поповнює лави ПВК Вагнера тими, хто відбуває ув'язнення за різні злочини, а російська Держдума вирішила дозволити мобілізовувати тих, хто відбуває покарання за вчинення важких злочинів. Відповідний указ Путін підписав ще 4 листопада.

Український дрон здав у полон "вагнерівця"

Напередодні українські воїни розгромили підрозділ завербованих Пригожиним в'язнів на Донеччині. Одному з окупантів вдалося вижити він вирішив здатися – підняв руки та білий прапор. До нього підлетів український дрон, який привів окупанта до наших воїнів. Так дрон здав ворога у полон.

Відео з Донеччини опублікував волонтер Сергій Притула. Як український дрон здав у полон окупанта, ви можете переглянути тут.

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