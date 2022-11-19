Это произошло после одной из неудачных попыток штурма из дока оккупантов. Враг отступил, однако один из оккупантов не успел, так что попал в плен.

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Оккупанта из тюрьмы забрали на фронт

После отступления оккупантов из-за неудачной атаки, один из захватчиков вышел из рва с поднятым белым флагом и сдался нашим воинам в плен. Пленный рассказал, что 4 года находился в тюрьме, а оттуда попал на фронт.

Оккупант является подтверждением того, что в России понятие военно-врачебные комиссии есть только на бумаге, ведь как объяснить тот факт, что человек с ВИЧ-положительным статусом попал на фронт? О своем статусе пленник рассказал сам.

В Госпогранслужбе не уточнили, завербован ли "поваром Путина" Евгением Пригожиным "вагнеровец" или мобилизован по новому российскому законодательству. Пригожин активно пополняет ряды ЧВК Вагнера теми, кто отбывает заключение за различные преступления, а российская Госдума решила разрешить мобилизовать тех, кто отбывает наказание за совершение тяжких преступлений. Соответствующий указ Путин подписал еще 4 ноября.

Украинский дрон сдал в плен "вагнеровца"

Накануне украинские воины разгромили подразделение завербованных Пригожиным заключенных в Донецкой области. Одному из оккупантов удалось выжить он решил сдаться – поднял руки и белый флаг. К нему подлетел украинский дрон, приведший оккупанта к нашим воинам. Так дрон сдал врага в плен.

Видео из Донецкой области опубликовал волонтер Сергей Притула. Как украинский дрон сдал в плен оккупанта, вы можете посмотреть здесь.

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