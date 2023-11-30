90% грошей залишаються у США: у WP пояснили найбільший секрет військової допомоги Україні

Конгрес США виділив десятки мільярдів доларів на зброю для України. Як зауважили експерти, щонайменше 117 виробничих ліній у 31 штаті отримують ці кошти.

Власне, це і вважається однією з найбільших таємниць про військову допомогу з боку США. Мовиться про те, що більшість коштів, які виділяють нашій державі, не покидають межі Сполучених Штатів.

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90% коштів пішли американцям

Відтак, кошти, виділені конгресменами на озброєння ЗСУ, не отримує Київ. Їх освоюють на території США, спрямовуючи на виробництво нового озброєння або ж для заміни того, яке Україна отримала з запасів Америки. На це звернув увагу колишній автор промов президента Джорджа Буша-молодшого і науковий співробітник American Enterprise Institute Марк Тіссен у своїй статті.

З 68 мільярдів доларів на військову і пов'язану з нею допомогу, які Конгрес виділив після початку вторгнення Росії в Україну, майже 90% пішли американцям, як показав один з аналізів,

– каже Марк Тіссен.

У The Washington Post він зазначив, що цій реальності не відповідають дії деяких американських законодавців. Для прикладу навів сенатора-республіканця від штату Огайо Джея Д. Венса. Коли той долучився до пікету "Об'єднання робітників автопрому" у жовтні на заводі Jeep у Толедо, він заявив, що прагне "продемонструвати підтримку" у своєму штаті.

Водночас такої ж солідарності він не проявляв з робітниками "Об'єднання", але вже у Лаймі, що у штаті Огайо, які займаються виготовленням танків Abrams і бойових машин Stryker для нашої держави. Власне, Венс висловлюється проти виділення допомоги нашій державі, як і республіканець Джим Джордан, чий округ охоплює також Лайм.

Виборці в Огайо могли б очікувати, що обрані ними лідери будуть підштовхувати адміністрацію Байдена надати Україні більше танків і машин, вироблених у Лаймі, або вимагати, щоб їх було включено до пакета допомоги Україні, який незабаром розглядатиме Конгрес,

– каже автор.

Він додає, що натомість Венс і Джордан борються за те, щоб Україна не отримала ані більше танків, ані більше бойових машин, виготовлених на єдиному танковому заводі у США.