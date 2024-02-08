Це дикість: які витівки Трампа дивують американців

Конгрес США має ухвалити рішення про виділення допомоги Україні. Республіканцям і демократам уже нібито вдалося досягти згоди у питанні кордону, втім цією темою досі активно спекулює Дональд Трамп.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що Трамп у всій цій ситуації почувається доволі органічно. Він уже не раз озвучував дивні та інколи навіть абсурдні заяви.

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Чим уже запам'ятався Трамп американцям

Борис Тизенгаузен пригадав, як під час кампанії Трамп дзвонив до виборчих комітетів і просив "знайти" понад 17 тисяч голосів, яких йому не вистачало. Очевидно, всі були шоковані.

Можливо, ми б не здивувалися, якби почули, що хтось зверху подзвонив, спробував "натиснути" на виборців, але для Сполучених Штатів – це взагалі дикість, хоча у Трампа є така історія,

– розповів політтехнолог.

Він додав, що колишній очільник США ховав податки – це теж порушення, навмисно робив банкрутами свої компанії, щоб платити менше, списував гроші на порноактрису, з якою тоді зустрічався, під виглядом фінансової, юридичної допомоги.

Мені здається, для Трампа немає межі у моральній площині, яку він не міг би переступити, якщо це принесе йому бонуси,

– зауважив Тизенгаузен.

Відтак, Трамп може дзвонити сенаторам, кричати та погрожувати. Наприклад, казати, що у них з'являться проблеми, коли він стане президентом, щоб у такий спосіб змусити їх голосувати, як вигідно йому. Так Трамп використовує свій вплив.

На жаль, більшість людей не читають передвиборчі програми кандидатів, натомість їх зацікавлює поведінка політика. Тому чим нахабніше, харизматичніше поводиться кандидат, тим більше він має шансів виграти перегони.

У США є інший спосіб надати допомогу Україні

За словами політтехнолога, у цьому питанні нарешті з'явилося світло в кінці тунелю, адже демократи ініціювали новий документ, у якому хочуть розділити питання кордону та допомоги Україні, Ізраїлю і Тихоокеанському регіону. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер навіть заявив, що вже є порозуміння з республіканцями щодо цього питання.

Перед тим відбувся цікавий момент, навіть можна сказати трюк – частина республіканців хотіла проголосувати окремо за допомогу Ізраїлю, пояснюючи це тим, що країна є стратегічним партнером США. Вони ініціювали відповідний законопроєкт, але його не підтримала Палата представників.

Від такого трюку були в шоку навіть деякі республіканці. Вони сказали, що так не можна й це взагалі шулерство,

– додав політтехнолог.

На таку ідею відреагував навіть Джо Байден. Він пообіцяв накласти вето на закон, якщо він пройде голосування. Наразі залишається можливість, що вдасться розділити питання кордону з Мексикою та військової допомоги.

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