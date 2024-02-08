Это дикость: какие выходки Трампа удивляют американцев

Конгресс США должен принять решение о выделении помощи Украине. Республиканцам и демократам уже вроде бы удалось достичь согласия в вопросе границы, впрочем, этой темой до сих пор активно спекулирует Дональд Трамп.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что Трамп во всей этой ситуации чувствует себя довольно органично. Он уже не раз озвучивал странные и иногда даже абсурдные заявления.

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Чем уже запомнился Трамп американцам

Борис Тизенгаузен вспомнил, как во время кампании Трамп звонил в избирательные комитеты и просил "найти" более 17 тысяч голосов, которых ему не хватало. Очевидно, все были шокированы.

Возможно, мы бы не удивились, если бы услышали, что кто-то сверху позвонил, попытался "надавить" на избирателей, но для Соединенных Штатов – это вообще дикость, хотя у Трампа есть такая история,

– рассказал политтехнолог.

Он добавил, что бывший глава США прятал налоги – это тоже нарушение, намеренно делал банкротами свои компании, чтобы платить меньше, списывал деньги на порноактрису, с которой тогда встречался, под видом финансовой, юридической помощи.

Мне кажется, для Трампа нет предела в моральной плоскости, которую он не мог бы переступить, если это принесет ему бонусы,

– отметил Тизенгаузен.

Поэтому, Трамп может звонить сенаторам, кричать и угрожать. Например, говорить, что у них появятся проблемы, когда он станет президентом, чтобы таким образом заставить их голосовать, как выгодно ему. Так Трамп использует свое влияние.

К сожалению, большинство людей не читают предвыборные программы кандидатов, вместо этого их интересует поведение политика. Поэтому чем наглее, харизматичнее ведет себя кандидат, тем больше он имеет шансов выиграть гонку.

У США есть другой способ оказать помощь Украине

По словам политтехнолога, в этом вопросе наконец-то появился свет в конце тоннеля, ведь демократы инициировали новый документ, в котором хотят разделить вопрос границы и помощи Украине, Израилю и Тихоокеанскому региону. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер даже заявил, что уже есть понимание с республиканцами по этому вопросу.

Перед тем произошел интересный момент, даже можно сказать трюк – часть республиканцев хотела проголосовать отдельно за помощь Израилю, объясняя это тем, что страна является стратегическим партнером США. Они инициировали соответствующий законопроект, но его не поддержала Палата представителей.

От такого трюка были в шоке даже некоторые республиканцы. Они сказали, что так нельзя и это вообще шулерство,

– добавил политтехнолог.

На такую идею отреагировал даже Джо Байден. Он пообещал наложить вето на закон, если он пройдет голосование. Сейчас остается возможность, что удастся разделить вопрос границы с Мексикой и военной помощи.

Украина ждет помощи от США: что известно