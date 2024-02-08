Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 7 февраля рассказал, что командиры на поле боя в Украине сейчас принимают очень сложные решения. Ведь Сенат США с конца 2023 года не может поддержать пакет помощи Украине, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Белом доме о боеприпасах в ВСУ

Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что они начинают волноваться, что они закончатся. И россияне это знают. Вот почему они продолжают запускать беспилотники и ракеты, чтобы заставить украинцев использовать средства противовоздушной обороны, которые, как они знают, сейчас не заменяются,

– заявил Кирби.

По его словам, это создает риски на всей линии фронта – от Востока до Юга страны. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома рассказал о рисках не только на линии фронта, но и внутри Украины.

"Потому, что мы знаем, что россияне преследуют свою оборонно-промышленную базу и другие цели – гражданские и военные объекты. Так что, это риск все время", – подчеркнул Кирби.

Заметьте. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома, россияне хотят захватить Авдеевку, чтобы использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции во всем регионе Донбасса.

Что этому предшествовало