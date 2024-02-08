Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 7 лютого розповів, що командири на полі бою в Україні зараз ухвалюють дуже складні рішення. Адже Сенат США з кінця 2023 року не може підтримати пакет допомоги Україні, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Білому домі про боєприпаси в ЗСУ

Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що вони починають хвилюватися, що вони закінчаться. І росіяни це знають. Ось чому вони продовжують запускати безпілотники й ракети, щоб змусити українців використовувати засоби протиповітряної оборони, які, як вони знають, зараз не замінюються,

– заявив Кірбі.

За його словами, це створює ризики на всій лінії фронту – від Сходу до Півдня країни. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому розповів про ризики не тільки на лінії фронту, але й всередині України.

"Тому, що ми знаємо, що росіяни переслідують свою оборонно-промислову базу та інші цілі – цивільні й військові об'єкти. Отже, це ризик весь час", – наголосив Кірбі.

Зауважте. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому, росіяни хочуть захопити Авдіївку, щоб використовувати її в логістичних цілях, щоб проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

Що цьому передувало