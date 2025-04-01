Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що команда Трампа навіть не знає, що насправді будуть означати ці "великі проблеми". Білий дім забув про дипломатію, коли у президента США щось не виходить, він одразу починає нервувати.

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Трамп демонструє безсилля

Політтехнолог зазначив, що така поведінка свідчить про те, що угода потрібна саме США. Ба більше, Трамп сказав, що угода вже є, що не є правдою, тому він просто хоче "взяти на понт".

Зазначимо, що раніше США та Україна домовились про рамкову угоду, яка мала б стати повною. Нещодавно Зеленський повідомив, що умови документа постійно змінюються. Проєкт нової угоди є абсолютно іншим документом, ніж попередній, він ставить під питання суверенітет України.

Навіть, якщо хтось підпише угоду, її ніколи не виконають. Це наче ставлять пістолет до голови зі словами "що ти зробиш, якщо не буде". США накладуть на Зеленського санкції? А Європа цього не запровадить. Це демонстрація безсилля,

– зауважив він.

Загородній пояснив, що демонстрацію безсилля США також можна було побачити у призупиненні надання військової допомоги та розвідданих, в намаганнях Трампа запровадити перемир'я, що йому не вийшло зробити. Крім того, довгі переговори в Саудівській Аравії також не дали остаточного результату.

Зверніть увагу! Попри погрози Трампа та позицію Зеленського (Україна не підпише документ, якщо він загрожуватиме вступу України до ЄС, а військова допомога США не повинна розглядатися як борг), зараз ведуться перемовини між нашою країною та США, обговорюють саме драфт угоди.

Політтехнолог додав, що в поведінці Трампа та його команди бракує дипломатії. Вони фактично "вивалюють" усе, що думають у публічний простір. Для всього світу така політика виглядає дивною. Тим часом президент США починає нервувати, коли йому щось не виходить, а проблеми лише наростають.