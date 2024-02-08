Оксана Макарова объяснила, что большой пакет не поддержали из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе. Однако Сенат США должен проголосовать за "чистый" законопроект о помощи.

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Госпожа посол Украины в США рассказала, что большой пакет по помощи Украине, Израилю, Тайваню и за миграционную реформу ожидаемо не поддержали (49 проголосовали "за" и 50 – "против") из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

Несмотря на это, Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения по голосованию. Оно нужно, чтобы вынести на голосование вопрос о:

прекращения дебатов,

рассмотрение по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы.

Для этого нужно 60 голосов.

Вечернее заседание закрыто (по состоянию на 7 февраля 2024 года – 24 Канал), лидер большинства Шумер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля,

– заявила Макарова.

Кстати, издание The New York Times написало, что Сенат США "увяз" в голосовании по законопроекту о помощи Украине и Израилю после того, как республиканцы заблокировали компромиссный вариант. Последний предусматривал помощь в сочетании со "строгими мерами по охране границ". Ведь Сенат объявил перерыв, так и не продвинувшись в рассмотрении пакета расходов на национальную безопасность.

Демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер надеялся на быстрое голосование 7 февраля за то, что он назвал своим "планом Б" для восстановления пакета помощи после провала соглашения по границе. Однако работа зашла в тупик и республиканцы не голосовали.

Этот план, разработанный в течение 4 месяцев кропотливых двухпартийных переговоров, потерял поддержку республиканцев после того, как Трамп решительно выступил против него,

– рассказали журналисты.

Чак Шумер после 19:00 8 февраля заявил, что Сенат уходит на перерыв, чтобы "дать нашим коллегам-республиканцам ночь, чтобы разобраться в себе".

В то же время члены обеих партий, которые отстаивали этот пакет, предупредили, что судьба Восточной Европы и репутация США на мировой арене будут висеть на волоске, если Конгресс не сможет продвинуться вперед.

Что этому предшествовало