О них 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Есть "план Б".

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"Я думаю, что на самом деле не все потеряно. Они еще пару дней покидают эти все пакеты друг другу, а потом им придется выходить на "план Б", о котором они говорят, что его сейчас нет, но он на самом деле существовал всегда. Если вы не можете проголосовать за это в пакете, значит соответственно надо голосовать раздельно: отдельно история о мигрантах, отдельно история о военной помощи тем странам, которые являются партнерами и союзниками США", – отметил политолог.

Решение США

В помощи сейчас нуждаются Украина, Израиль и Тайвань. Именно Белый дом должен взять инициативу в свои руки.

"Кстати, здесь есть такое неплохое пространство для определенного давления на часть республиканской партии, которая блокировала рассмотрение этого решения и по сути выступала против помощи Украине. Поэтому те, кто был против, они фактически агенты Путина. Интересно будет посмотреть, как в такой ситуации будет вести себя часть республиканцев. В том числе и спикер Джонсон, поскольку он говорил, что категорически за помощь Украине и против России. Теперь могут предложить вариант, что мы не трогаем ваших мигрантов – давайте просто рассмотрим помощь Украине", – предположил Рейтерович.

Вопрос в аргументах и согласится ли на это Белый дом. Если данный вариант не сработает, надо разрабатывать следующие. И рано или поздно в Конгрессе придется принимать данное решение.

"Есть еще пару других механизмов, которые может применить Белый дом, например, они могут снова внести закон о лендлизе, который когда-то был, ни дня не работал, но сейчас он как раз может заработать, потому что будет необходимость. У Пентагона есть отдельные программы, которые они могут также как-то переориентировать на Украину и попытаться таким образом изменить ситуацию. Поэтому здесь пока еще рано опускать руки", – добавил Рейтерович.

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