В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект о дополнительном финансировании на нужды нацбезопасности. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский объяснил 24 Каналу, почему в США не могут договориться о помощи Украине.

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Политический тупик

Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс принять закон ради миграционной реформы и помощи американским союзникам. Сейчас этот законопроект будет рассматриваться в Сенате.

Есть положительные сигналы, что его все же может принять верхняя палата Конгресса, однако самым тяжелым будет продвижение через нижнюю палату, где есть большое сопротивление радикального крыла Республиканской партии и Джонсона. Поэтому возникают опасения, что этот проект закона может провалиться и не попасть на стол президента Байдена. Как следствие – Украина может не получить средств,

– сказал Желиховский.

Он предположил, возможно, спикера Палаты представителей и других его однопартийцев не устраивает то, что помощь Израилю немного меньше, чем в законопроекте, который предусматривал оказание помощи Израилю отдельно от Украины.

Однако, по мнению эксперта-международника, причина в политике и агрессивной предвыборной кампании, которая происходят в США. Фактически ситуация зашла в политический тупик и сейчас трудно спрогнозировать, можно ли будет из него выйти, ведь дальше градус напряжения будет только увеличиваться.

"Наше государство стало жертвой политических манипуляций, особенно со стороны Республиканской партии, и, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать пока собственно не решится ситуация внутри американского политикума", – отметил Желиховский.

Какое влияние Трампа

Несмотря на это, украинцев должны понимать, что ситуация, которая сейчас возникла вокруг выделения помощи Украине, прежде всего происходит не из-за того, что Соединенные Штаты Америки устали и не хотят больше помогать, а из-за внутренней политики.

Давление на Майка Джонсона со стороны Дональда Трампа и других радикальных республиканцев постоянно усиливается. Они даже угрожают Джонсону, что он лишится своей должности, если примет законопроект. Он оказался в заложниках политической ситуации, как и весь американский Конгресс, поэтому это действительно большая проблема,

– добавил эксперт-международник.

По его словам, здесь проблема не в США или администрации Байдена, а политических играх. Белый дом всячески способствует, чтобы был принят этот законопроект. Также важную роль играет украинская дипломатия, которая пытается всячески убедить радикальное крыло Республиканской партии.

Выделение помощи Украине от США