Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснив 24 Каналу, чому у США не можуть домовитися щодо допомоги Україні.
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Політичний глухий кут
Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес прийняти закон заради міграційної реформи та допомоги американським союзникам. Зараз цей законопроєкт розглядатиметься у Сенаті.
Є позитивні сигнали, що його все ж таки може ухвалити верхня палата Конгресу, однак найважчим буде просування через нижню палату, де є великий опір радикального крила Республіканської партії й Джонсона. Через це виникають побоювання, що цей проєкт закону може провалитися і не потрапити на стіл президента Байдена. Як наслідок – Україна може не отримати коштів,
– мовив Желіховський.
Він припустив, можливо, спікера Палати представників та інших його однопартійців не влаштовує те, що допомога Ізраїлю трохи менша, ніж у законопроєкті, який передбачав надання допомоги Ізраїлю окремо від України.
Однак, на думку експерта-міжнародника, причина в політиці та агресивній передвиборчій кампанії, яка відбуваються в США. Фактично ситуація зайшла в політичний глухий кут й нині важко спрогнозувати, чи можна буде з нього вийти, адже далі градус напруги лише збільшуватиметься.
"Наша держава стала жертвою політичних маніпуляцій, особливо з боку Республіканської партії, і, на жаль, ми нічого не можемо з цим вдіяти поки власне не вирішиться ситуація всередині американського політикуму", – зазначив Желіховський.
Який вплив Трампа
Попри це, українців повинні розуміти, що ситуація, яка зараз виникла довкола виділення допомоги Україні, насамперед відбувається не через те, що Сполучені Штати Америки втомилися і не хочуть більше допомагати, а через внутрішню політику.
Тиск на Майка Джонсона з боку Дональда Трампа й інших радикальних республіканців постійно посилюється. Вони навіть погрожують Джонсону, що він позбудеться своєї посади, якщо ухвалить законопроєкт. Він опинився в заручниках політичної ситуації, як і весь американський Конгрес, тому це є дійсно велика проблема,
– додав експерт-міжнародник.
За його словами, тут проблема не в США чи адміністрації Байдена, а політичних іграх. Білий дім усіляко сприяє, щоб було ухвалено цей законопроєкт. Також важливу роль відіграє українська дипломатія, яка намагається всіляко переконати радикальне крило Республіканської партії.
Виділення допомоги Україні від США
- Сенат США 4 лютого опублікував текст угоди щодо національної безпеки та допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. У законопроєкті передбачено загальний обсяг коштів 118,2 мільярда доларів. З них 60,1 мільярда передбачено на допомогу Україні.
- Зазначимо, що Джо Байден закликав Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду.
- Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що голосування за компромісний законопроєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю може відбутися 7 лютого.