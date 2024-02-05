Маркарова пояснила, коли можливе ухвалення Сенатом США пакета допомоги для України.

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Коли Сенат США може ухвалити законопроєкт

Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова пояснила, що голосування за компромісний законопроєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю може відбутися 7 лютого.

Оприлюднення законопроєкту робить можливим анонсоване напередодні лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером голосування 5 лютого за припинення дебатів по законодавчому інструменту (legislative vehicle) для пакета міжнародної допомоги та міграційної реформи, а 7 лютого – голосування вже за сам пакет,

– зазначила Маркарова.

Водночас, як зазначила пані посол, попереду слід очікувати дні "дуже складних та дуже публічних дебатів навколо не України, а частини пакету, яка стосується міграційної політики США".

При цьому, посол пояснила, що законопроект передбачає асигнування у розмірі 60 мільярдів доларів в частині допомоги Україні.

З цієї суми на оборонні видатки передбачено 50,43 мільярда доларів, з яких 48,4 мільярда доларів пропонується виділити Міністерству оборони США на подальшу підтримку України в її боротьбі з Росією до 31 грудня 2024 року включно.

Крім цього, передбачені такі суми для України:

19,85 мільярда доларів – на поповнення американських військових озброєнь і техніки, наданих Україні із запасів Міністерства оборони США;

13,8 мільярда доларів – на переозброєння України через закупівлю зброї та боєприпасів у оборонно-промислової бази США;

14,8 мільярда доларів – на військову підготовку, обмін розвідданими, посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші заходи підтримки;

8 мільйонів доларів для Генерального інспектора Міністерства оборони для продовження нагляду за допомогою Україні з боку США.

б) 1,6 мільярда доларів для зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у протиповітряній обороні, артилерії, морській безпеці, технічному обслуговуванні та підтримці;

в) 300 мільйонів доларів на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

г) 100 мільйонів доларів на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

На економічну / фінансову / цивільну та ядерну безпеку України передбачено 9,654 мільярда доларів, включаючи:

7,85 мільярда доларів на пряму бюджетну підтримку України. Законопроєктом передбачено заборону на відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США;

1,58 мільярда доларів на розбудову самодостатньої української економіки у пріоритетних секторах, як-от транспорт та енергетика, а також розвиток приватного сектора;

25 мільйонів доларів мають виділити Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки зусиль з відновлення та підвищення стійкості в Молдові та на українських територіях, відвойованих у Росії;

50 мільйонів доларів для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення Росії в Україну.

149 мільйонів доларів мають піти Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Угода, яка передбачає понад 60 мільярдів для України

Сенат США опублікував текст угоди, яка передбачає домовленості щодо національної безпеки та допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Президент США Джо Байден закликав Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду. Цей законопроєкт у Сенаті США опублікували 4 лютого 2024 року.

У законопроєкті передбачено загальний обсяг коштів 118,2 мільярда доларів. Вони включають:

60,1 мільярда на допомогу Україні,

14,1 мільярда для Ізраїлю,

20,2 мільярда – на посилення безпеки на кордоні США,

фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та на Тайвані.

Джо Байден також заявив, що угода стосується двох інших важливих пріоритетів, виділивши Ізраїль та Україну.

Так, угода дозволяє США продовжувати важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії. За словами Байдена, "якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для США зростуть".