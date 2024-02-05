Відповідний законопроєкт у Сенаті США опублікували в неділю, 4 лютого 2024 року. Президент США у своєму зверненні прокоментував угоду, пише 24 Канал.

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Сенат узгодив пакет про нацбезпеку та допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер написав, що найближчими днями Сенат повинен вжити рішучих заходів щодо цього надзвичайного додаткового фінансування національної безпеки.

"У понеділок (мовиться про 5 лютого – 24 канал) я зроблю перший процедурний крок, щоб отримати це рішення в Сенаті, а перше голосування заплановане на середу", – заявив Шумер.

На сайті Сенату США опублікували документ на 370 сторінок. У законопроєкті передбачено загальний обсяг коштів 118,2 мільярда доларів. Вони включають:

60,1 мільярда на допомогу Україні,

14,1 мільярда для Ізраїлю,

20,2 мільярда – на посилення безпеки на кордоні США,

фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та на Тайвані.

Байден закликав проголосувати за законопроєкт

Джо Байден прокоментував угоду двопартійного сенату, тобто республіканців та демократів, про національну безпеку. Президент США заявив, що, повертаючись назад на десятиліття, імміграційна система була зламана й настав час це виправити. Саме тому, за словами Байдена, він доручив членам адміністрації працювати з двопартійною групою сенаторів, щоб нарешті серйозно розглянути цю проблему.

Тепер ми досягли угоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за десятиліття. Я рішуче підтримую це,

– заявив американський лідер.

Він також пояснив, що, хоч ця угода й не стосується всього, чого президент США хотів би, та ці реформи є важливими, щоб зробити кордон США більш упорядкованим, безпечним, справедливим і гуманним.

Джо Байден також заявив, що угода стосується двох інших важливих пріоритетів. Зокрема, вона дозволяє Сполученим Штатам:

продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії Росії;

надає Ізраїлю все необхідне для захисту свого народу та захисту від терористів ХАМАС. І це надасть життєво важливу гуманітарну допомогу для палестинського народу.

Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежуватиметься лише Україною, і витрати для США зростуть,

– заявив Байден.

Американський лідер додав, що тепер республіканці Палати представників мають ухвалити рішення. Адже, попри розбіжності, не можна дозволити партійній політиці стати на шляху виконання наших обов'язків як великої нації.

"Я закликаю Конгрес зібратися і швидко прийняти цю двопартійну угоду. Дайте це мені на стіл, щоб я міг негайно підписати це як закон", – підсумував Джо Байден.

Що відомо про допомогу для України

Республіканці та демократи в США не могли дійти згоди щодо безпеки на кордонах США, тому не ухвалювали проєкт закону, який містить також гроші для України, Ізраїлю та Тайваню.

Відомо, що законопроєкт передбачає 60,1 мільярда на допомогу Україні. Зокрема, допомога діятиме до 31 грудня 2024 року та передбачає 48,43 мільярда військової допомоги на продовження підтримки США Україні в її боротьбі проти Росії через військове навчання, обмін розвідданими, збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування та інші підтримуючі включно з виділенням:

19,85 мільярда – на поповнення запасів озброєнь і техніки США, наданої Україні з запасів Міністерства оборони (DoD);

13,8 – щоб дозволити Україні переозброїтися через купівлю озброєнь та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;

14,8 – на продовження підтримки України США через військове навчання, обмін розвідданими, збільшення присутності та інші підтримувальні дії.

Також 7,85 мільярда доларів підуть на пряму бюджетну підтримку України, ще 1,58 мільярда – на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.

Окрім того, документ передбачає 10 мільярдів доларів на "гуманітарну допомогу цивільному населенню у зонах конфлікту, включаючи Газу, Західний берег та Україну".

Зверніть увагу! Сенат США має проголосувати за законопроєкт вже 7 лютого 2024 року. Джо Байден буквально 1 лютого закликав усіх забезпечити продовження підтримки України у її рішучому протистоянні російській агресії. За його словами, необхідно підтримувати злагоду і єдність всередині американського суспільства. Байден сказав: "Ми – єдина нація у світі, яка виходила з будь-якої кризи сильнішою, ніж ми були до цього, коли діяли разом".