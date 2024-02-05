Соответствующий законопроект в Сенате США опубликовали в воскресенье, 4 февраля 2024 года. Президент США в своем обращении прокомментировал соглашение, пишет 24 Канал.

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Сенат согласовал пакет о нацбезопасности и помощи Украине, Израиля и Тайваня

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер написал, что в ближайшие дни Сенат должен принять решительные меры относительно этого чрезвычайного дополнительного финансирования национальной безопасности.

"В понедельник (говорится о 5 февраля – 24 канал) я сделаю первый процедурный шаг, чтобы получить это решение в Сенате, а первое голосование запланировано на среду", – заявил Шумер.

На сайте Сената США опубликовали документ на 370 страниц. В законопроекте предусмотрен общий объем средств 118,2 миллиарда долларов. Они включают:

60,1 миллиарда на помощь Украине,

14,1 миллиарда для Израиля,

20,2 миллиарда – на усиление безопасности на границе США,

финансирование гуманитарной помощи на операции в Красном море и на Тайване.

Байден призвал проголосовать за законопроект

Джо Байден прокомментировал соглашение двухпартийного сената, то есть республиканцев и демократов, о национальной безопасности. Президент США заявил, что, возвращаясь назад на десятилетия, иммиграционная система была сломана и пришло время это исправить. Именно поэтому, по словам Байдена, он поручил членам администрации работать с двухпартийной группой сенаторов, чтобы наконец серьезно рассмотреть эту проблему.

Теперь мы достигли соглашения по двухпартийному соглашению о национальной безопасности, которое включает самый жесткий и самый справедливый набор пограничных реформ за десятилетие. Я решительно поддерживаю это,

– заявил американский лидер.

Он также пояснил, что, хоть это соглашение и не касается всего, чего президент США хотел бы, и эти реформы являются важными, чтобы сделать границу США более упорядоченной, безопасной, справедливой и гуманной.

Джо Байден также заявил, что соглашение касается двух других важных приоритетов. В частности, оно позволяет Соединенным Штатам:

продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, чтобы отстаивать свободу Украины и поддерживать ее способность защищаться от агрессии России;

предоставляет Израилю все необходимое для защиты своего народа и защиты от террористов ХАМАС. И это предоставит жизненно важную гуманитарную помощь для палестинского народа.

Как я уже говорил ранее, если мы не остановим аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не будет ограничиваться только Украиной, и расходы для США возрастут,

– заявил Байден.

Американский лидер добавил, что теперь республиканцы Палаты представителей должны принять решение. Ведь, несмотря на разногласия, нельзя позволить партийной политике стать на пути выполнения наших обязанностей как великой нации.

"Я призываю Конгресс собраться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Дайте это мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать это как закон", – подытожил Джо Байден.

Что известно о помощи для Украины

Республиканцы и демократы в США не могли прийти к согласию относительно безопасности на границах США, поэтому не принимали проект закона, который содержит также деньги для Украины, Израиля и Тайваня.

Известно, что законопроект предусматривает 60,1 миллиарда на помощь Украине. В частности, помощь будет действовать до 31 декабря 2024 года и предусматривает 48,43 миллиарда военной помощи на продолжение поддержки США Украине в ее борьбе против России через военное обучение, обмен разведданными, увеличение присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие поддерживающие включая выделение:

19,85 миллиарда – на пополнение запасов вооружений и техники США, предоставленной Украине из запасов Министерства обороны (DoD);

13,8 – чтобы позволить Украине перевооружиться через покупку вооружений и боеприпасов с оборонно-промышленной базы США;

14,8 – на продолжение поддержки Украины США через военное обучение, обмен разведданными, увеличение присутствия и другие поддерживающие действия.

Также 7,85 миллиарда долларов пойдут на прямую бюджетную поддержку Украины, еще 1,58 миллиарда – на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Кроме того, документ предусматривает 10 миллиардов долларов на "гуманитарную помощь гражданскому населению в зонах конфликта, включая Газу, Западный берег и Украину".

Обратите внимание! Сенат США должен проголосовать за законопроект уже 7 февраля 2024 года. Джо Байден буквально 1 февраля призвал всех обеспечить продолжение поддержки Украины в ее решительном противостоянии российской агрессии. По его словам, необходимо поддерживать согласие и единство внутри американского общества. Байден сказал: "Мы – единственная нация в мире, которая выходила из любого кризиса сильнее, чем мы были до этого, когда действовали вместе".