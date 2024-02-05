Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що законопроєкт буде спочатку голосуватися в верхній палаті, у Сенаті. Хоча порядок ухвалення законів передбачає спершу голосування його в нижній палаті, потім у верхній, а після цього його має підписати Джозеф Байден.
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Внутрішньопартійне протистояння
Коли готується спільний законопроєкт, він проходить процедурне голосування в Сенаті, де за нього мають віддати голоси 60% сенаторів. Потім документ спускається у нижню палату, де має відбутися процедурне голосування.
В теорії в підготовці цього законопроєкту нібито беруть участь лише сенатори – представники верхньої палати. Проте сенатори-республіканці і представники Палати представників – республіканці – члени однієї партії, а конфлікт, який виник є якраз внутрішньопартійним протистоянням,
– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".
Майк Джонсон, спікер Палати представників, який заявив, що буде голосування щодо допомоги лише Ізраїлю, є представником трампістів. Тепер виникає ситуація, за словами Клочка, коли більшість республіканців виступають за ухвалення цього документу, а купка маргіналів-республіканців, яких постійно підбурює Трамп, – проти.
Після того як за цей документ проголосують в Сенаті, його має поставити на голосування очільник Палати представників Джонсон, який заявив, що голосування нібито не буде.
Проте є два шляхи обходу цієї проблеми:
- у Палаті представників можуть винести питання про відкликання Джонсона з посади спікера;
- можуть поставити на голосування цей законопроєкт і без Джонсона, тому що існує певна процедура, і тоді цей документ буде ухвалений поза його волею.
Трамп веде небезпечну гру
Також не всі республіканці бажають, щоб Трамп балотувався на посаду президента. Наразі тривають праймеріз, і ще не вирішено, чи буде саме він кандидатом від Республіканської партії.
"Мені було б тривожніше не побачити взагалі погоджений законопроєкт, тому що в Сенаті могли б відмовитись його розглядати. Водночас республіканці і в верхній, і в нижній палаті не зацікавлені ще більше загострювати партійну кризу напередодні виборів та проведення праймеріз. До того ж вони усвідомлюють, яку небезпечну гру веде Трамп, саботуючи міграційну реформу", – зазначив Валерій Клочок.
Більше про законопроєкт щодо підтримки України з боку США
- В Сенаті США 4 лютого оприлюднили законопроєкт, який передбачає надання допомоги Україні (у розмірі 60,1 мільярда доларів), Ізраїлю та Тайваню. Також в документі зазначений механізм врегулювання ситуації на південному кордоні США.
- Перше голосування за законопроєкт має відбутися 7 лютого.
- Джозеф Байден прокоментував цей документ, зазначивши, що підтримує його. Він наголосив, що було досягнуто порозуміння щодо двопартійної угоди про національну безпеку, що складається з "найжорсткіших і найсправедливіших" прикордонних реформ за останні десятиліття.
- Президент США підкреслив, що угода містить ще два важливих пріоритети та дозволяє Вашингтону зокрема "відстоювати свободу України" та "підтримувати її здатність" захищатися від агресії Росії.