Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що законопроєкт буде спочатку голосуватися в верхній палаті, у Сенаті. Хоча порядок ухвалення законів передбачає спершу голосування його в нижній палаті, потім у верхній, а після цього його має підписати Джозеф Байден.

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Внутрішньопартійне протистояння

Коли готується спільний законопроєкт, він проходить процедурне голосування в Сенаті, де за нього мають віддати голоси 60% сенаторів. Потім документ спускається у нижню палату, де має відбутися процедурне голосування.

В теорії в підготовці цього законопроєкту нібито беруть участь лише сенатори – представники верхньої палати. Проте сенатори-республіканці і представники Палати представників – республіканці – члени однієї партії, а конфлікт, який виник є якраз внутрішньопартійним протистоянням,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Майк Джонсон, спікер Палати представників, який заявив, що буде голосування щодо допомоги лише Ізраїлю, є представником трампістів. Тепер виникає ситуація, за словами Клочка, коли більшість республіканців виступають за ухвалення цього документу, а купка маргіналів-республіканців, яких постійно підбурює Трамп, – проти.

Після того як за цей документ проголосують в Сенаті, його має поставити на голосування очільник Палати представників Джонсон, який заявив, що голосування нібито не буде.

Проте є два шляхи обходу цієї проблеми:

у Палаті представників можуть винести питання про відкликання Джонсона з посади спікера;

можуть поставити на голосування цей законопроєкт і без Джонсона, тому що існує певна процедура, і тоді цей документ буде ухвалений поза його волею.

Трамп веде небезпечну гру

Також не всі республіканці бажають, щоб Трамп балотувався на посаду президента. Наразі тривають праймеріз, і ще не вирішено, чи буде саме він кандидатом від Республіканської партії.

"Мені було б тривожніше не побачити взагалі погоджений законопроєкт, тому що в Сенаті могли б відмовитись його розглядати. Водночас республіканці і в верхній, і в нижній палаті не зацікавлені ще більше загострювати партійну кризу напередодні виборів та проведення праймеріз. До того ж вони усвідомлюють, яку небезпечну гру веде Трамп, саботуючи міграційну реформу", – зазначив Валерій Клочок.

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