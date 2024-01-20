Сьогодні часто можна почути, що демократи та республіканці оперують різними комбінаціями фактів у контексті політичного протистояння. Експерти вирішили розібратися, що відбувалося з країною та економікою під час каденцій Байдена та Трампа, порівнявши 10 індикаторів.

Редакція 24 Каналу переклала та адаптувала матеріал The Economist "Ten charts compare Joe Biden’s record with Donald Trump’s".

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Рівень інфляції

Задля захисту американців від економічних наслідків пандемії коронавірусу та зупинки роботи, Конгрес США схвалив два великих пакети фінансових стимулів у 2020 році. Тоді Білий дім очолював Дональд Трамп. Аналогічне рішення Конгрес ухвалив ще раз у 2021 році, коли посаду президента США уже зайняв Джозеф Байден.

У ретроспективі це було більше, ніж необхідно та спровокувало зростання інфляції ще вище у 2022 році, хоча сприяло швидкому економічному відновленню у США. Інші заможні країни також спостерігали за стрімким зростанням інфляції, тоді як її падіння у 2023 році стало чудовою новиною як для США та і для світової економіки загалом.

Якщо віддавати належне тому, як оперативно вдалося знизити інфляцію, то це був би бал для Джозефа Байдена. Але з іншої сторони, рівень інфляції залишався на високому рівні протягом його президентської каденції, тому цей пункт виграє Трамп. Адже загалом заголовки у медіа більше говорять про Bidenflation, а не Trumpflation.

Ситуація із зарплатами

Дональд Трамп отримав у спадок економіку, яка була у досить хорошому становищі, попри його риторику. Під час його президентства економіка країни розвивалася до початку пандемії коронавірусу.

Проте Трамп не може привласнити собі заслугу за підвищення середнього рівня заробітної платні наприкінці його каденції. Це стало віддзеркаленням кардинальних змін на ринку праці після початку пандемії коронавірусу: працівники з низьким рівнем заробітку набагато частіше втрачали роботу, ніж особи, які отримують високу заробітну плату.

За часів Джозефа Байдена, американці масово повертаються на ринок праці. При цьому зростання номінальної зарплати було сильним, але інфляція "з'їла" частину їхніх доходів. У цьому раунді можна сказати, що Трамп та Байден на рівних.

Ринок праці

2020 рік став переломним моментом та аномалією для ринку зайнятості одночасно. На відміну від низки країн Європи, Федеральна та місцева влада США ухвалила рішення підтримувати шляхом стимулів працівників, а не компанії, аби вони зберігали робочі місця. Рівень зайнятості у результаті впав, проте економіка США відновилася швидше, ніж європейська.

Кампанія Джозефа Байдена виділяє та робить ставку на так званий "індекс бідності" – поєднання зайнятості та інфляції, який продовжував падати, станом на листопад 2023 року.

Як враховувати дані за ковідний рік, то у цьому раунді однозначно перемагає Джо Байден.

Дефіцит федерального бюджету США

Закон про скорочення податків та закон про створення робочих місць 2017 року збільшив дефіцит федерального бюджету наприкінці головування Дональда Трампа у Білому домі. Пакети фінансових стимулів, які ухвалювати за президентства Трампа та Байдена взагалі "підірвали його".

За каденції Байдена дефіцит федерального бюджету знизився відносно до частки ВВП країни. Цьому сприяли такі фактори:

економічне відновлення США,

закінчення витрат федерального уряду на боротьбу з коронавірусом.

Водночас промислова політика Байдена не допомогла ситуації. Проте фіскальні проблеми США мають історію, яка тягнеться десятиліттями, коли уряд надмірно розширив соціальні програми, не фінансуючи їх на достатньому рівні через податки.

За президентства Байдена дефіцит зменшився, але все ще залишається вище рівня, який був до пандемії. Проте аналітики наголошують, що тут між Байденом та Трампом жахлива нічия, оскільки ні один з президентів по суті не зробив нічого для того, аби фундаментально змінити ситуацію зі збільшенням дефіциту.

Фондовий ринок

Дональд Трамп часто говорив про фондовий ринок, як про мірило (оцінку) його президентства. Його радники розповідали, що найчастіше можна було переконати Трампа відмовитися від певного курсу дій, сказавши, що це обвалить ринок.

Республіканці часто заявляють, що демократи перебувають "у війні" з бізнесом. Проте цифри свідчать, що з двох президентів саме за каденції Байдена, власники акцій мають кращі позиції.

Рівень злочинності

Під час інавгурації у 2017 році Дональд Трамп пообіцяв зупинити, за його словами, "цю американську різанину". І справді за перші два роки його президентства рівень вбивств у США трохи знизився.

Але цей показник знову зріс у 2020 році. Найімовірніше до цього призвело виведенням поліціянтів з деяких частин міст і погіршенням відносин між поліцією та громадою після скандального вбивства Джорджа Флойда в травні 2020 року.

Інші фактори, як-от закриття шкіл під час пандемії коронавірусу, також відіграли певну роль. Зростання рівня вбивств тривало у 2021 році.

Проте після цього цей індикатор знижується щорічно. "Американська різанина" зменшується за часів Байдена, тому тут бал за ним.

Відновлювана енергетика

У 2017 році адміністрація Дональда Трампа оголосила про те, що США виходять з відомої Паризької кліматичної угоди. За президентства Трампа розвиток відновлюваної енергетики не був пріоритетом. Трамп навіть колись заявляв, що перехід на електромобілі – це перехід в пекло.

Натомість Джозеф Байден прагнув пришвидшити "зелений" перехід. Після того як він став президентом, Конгрес США прийняв Закон про зниження інфляції, який включає найбільші в історії країни інвестиції у боротьбу зі змінами клімату.

У 2021 році у США різко зросли можливості для виробництва відновлюваної енергії. Тож у цьому раунді також виграє Джо Байден.

Видобуток нафти

Водночас Джо Байден не настільки відстоював принципи "зеленої енергетики", як стверджують його критики, та як хотілося б екологічним активістам.

Зокрема, адміністрація Байдена видала численні дозволи на нові буріння, а обсяги видобування нафти різко зросли після спаду, який спровокувала пандемія коронавірусу, за час його каденції.

Політика Байдена щодо нафти дуже прагматична. Тут бал теж отримує Байден.

Нелегальна міграція

На сьогодні найкращі дані, які має США щодо нелегальної міграції, – це затримання на південному кордоні країни. З такими цифрами досить складно працювати: вони мають тенденцію до зростання, коли економіка процвітає.

Пандемія коронавірусу дозволила американській владі досить швидко виселили мігрантів, які перетинали кордон у рамках втілення заходів з охорони здоров’я. Ця норма діяла ще досить довго після завершення пікового етапу пандемії. Проте досить часто ті, кого депортували, намагалися повернутися до США знову.

Демократи, які не живуть у прикордонних штатах, зазвичай не усвідомлюють, що "хаос на кордоні", про який так часто говорять республіканці, реальний. Принаймні так було поки республіканці не почали відсилати мігрантів у великі міста, де як правило підтримують демократів. Для прикладу, йдеться про Нью-Йорк і Чикаго.

Перемогу у цьому раунді однозначно отримує Трамп, який планував побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Хто переміг: Байден чи Трамп

За підсумками аналізу, Байден здобув перемогу у п’яти раундах, а Трамп – лише у двох. Проте у результаті усе виглядає так, що рейтинг схвалення Байдена навіть нижчий, ніж був у Трампа на аналогічному етапі президентства.