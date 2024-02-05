Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что законопроект будет сначала голосоваться в верхней палате, в Сенате. Хотя порядок принятия законов предусматривает сначала голосование его в нижней палате, затем в верхней, а после этого его должен подписать Джозеф Байден.

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Внутрипартийное противостояние

Когда готовится совместный законопроект, он проходит процедурное голосование в Сенате, где за него должны отдать голоса 60% сенаторов. Затем документ спускается в нижнюю палату, где должно состояться процедурное голосование.

В теории в подготовке этого законопроекта якобы участвуют только сенаторы – представители верхней палаты. Однако сенаторы-республиканцы и представители Палаты представителей – республиканцы – члены одной партии, а конфликт, который является как раз внутрипартийным противостоянием,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, который заявил, что будет голосование по помощи только Израилю, является представителем трампистов. Теперь возникает ситуация, по словам Клочко, когда большинство республиканцев выступают за принятие этого документа, а кучка маргиналов-республиканцев, которых постоянно подстрекает Трамп, – против.

После того как за этот документ проголосуют в Сенате, его должен поставить на голосование глава Палаты представителей Джонсон, который заявил, что голосования якобы не будет.

Однако есть два пути обхода этой проблемы:

в Палате представителей могут вынести вопрос об отзыве Джонсона с должности спикера;

могут поставить на голосование этот законопроект и без Джонсона, потому что существует определенная процедура, и тогда этот документ будет принят вне его воли.

Трамп ведет опасную игру

Также не все республиканцы желают, чтобы Трамп баллотировался на пост президента. Сейчас продолжаются праймериз, и еще не решено, будет ли именно он кандидатом от Республиканской партии.

"Мне было бы тревожнее не увидеть вообще согласованный законопроект, потому что в Сенате могли бы отказаться его рассматривать. В то же время республиканцы и в верхней, и в нижней палате не заинтересованы еще больше обострять партийный кризис накануне выборов и проведения праймериз. К тому же они осознают, какую опасную игру ведет Трамп, саботируя миграционную реформу", – отметил Валерий Клочок.

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