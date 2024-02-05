Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що ситуація з військовою допомогою для України від США поки не зайшла в глухий кут. Цей тиждень буде "фінально показовим".

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Чи буде військова допомога від США

Поки можна сподіватися на пакетне голосування щодо угоди, куди входить допомога для України, Ізраїлю, Тайваню тощо.

Якщо угоду винесуть в Сенат і позитивно проголосують, то шанси будуть. Якщо завалиться на рівні Сенату – тоді Білому дому потрібен "план Б". Можливо, це буде розділення пакетів, про що раніше наполягали республіканці. Тоді голосування за допомогу для України буде окремим,

– сказав Рейтерович.

У цьому випадку Білий дім може мати розв'язані руки. Там зможуть тиснути на республіканців, що вони підіграють Путіну, затягуючи голосування за військову допомогу для України.

Якщо спрощено говорити, тоді, умовно, представники Білого дому можуть вийти до ЗМІ і звинуватити республіканців в тому, що вони підіграють Путіну. Президенту країни, яка є головним стратегічним суперником США на сьогодні. Тоді процес може піти швидше,

– зазначив Рейтерович.

Цікаво, що 9 лютого до США прибуде канцлер Німеччини Олаф Шольц. Саме його державу свого часу активно критикували за недостатню допомогу для України. Тепер ситуація змінилася – і Шольц може "повчити" американців демократії.

Військова допомога для України від США: коротко