Майк Джонсон наступного тижня винесе на розгляд Конгресу ініціативу про надання Ізраїлю 17,6 мільярда доларів екстреного фінансування. Також він розкритикував Сенат, який "місяцями за закритими дверима" дискутував про бюджет без залучення Палати представників.

Дивіться також Звинувачує Байдена в "іграх з Путіним": фейкове відео з губернатором Техасу шириться мережею

Джонсон і критика Сенату

Як очікується, найближчим часом оприлюднять текст законодавчого акту щодо виділення допомоги, зокрема, нашій державі, але Джонсон піддає процес його ухвалення критиці.

Власне, згадаємо, що президент Байден ще восени 2023 року зробив запит на додаткове фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, гуманітарних цілей та інших питань, однак ця ініціатива не була прийнята.

Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакета після місяців закритих переговорів. Їхнє керівництво усвідомлює, що не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства,

– попередив Джонсон.

У листі, надісланому колегам-республіканцям, Джонсон розкритикував усунення республіканської більшості Палати представників від цих переговорів і стверджував, що вони не рухаються достатньо швидко, щоб допомогти Ізраїлю у його війні проти ХАМАС.

Зверніть увагу! Упродовж останнього часу республіканці активно вимагали жорстких змін у прикордонній та імміграційній політиці в обмін на підтримку виділення коштів для України.

Що потрібно знати про ситуацію в США