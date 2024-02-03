Власне, республіканець та губернатор штату Техас виступав на телеканалі Fox News та справді критикував політику Байдена щодо міграції. Проте, очевидно, росіяни підробили його виступ, додавши фразу про Владіміра Путіна. Це помітили українські журналісти.

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Фейк з губернатором Техасу розлетівся мережею

В оригінальному відео губернатор Техасу критикує імміграційну політику Джо Байдена, заявляючи, що кількість нелегальних мігрантів за добу в Техасі є такою ж, скільки людей приїжджає в Нью-Йорку за тиждень.

Це нестерпно. Вони кажуть, що вони нічого не можуть з цим зробити. І останнє, що я хочу сказати, існує тільки одна причина, чому це відбувається – Джо Байден знищив всі заходи з боротьби з імміграційною політикою, яку впровадив Дональд Трамп, яка дала найнижчий за 40 років показника нелегальної імміграції. Якби ж адміністрація виконувала імміграційні закони, що були прийняті Конгресом.

В підробленому відео з накладеними субтитрами російською мовою була гірша якість та додана фраза про президента ворожої держави Путіна: "І якби президент займався справжніми внутрішніми проблемами, а не пробував грати з Путіним, у якого йому треба повчитись працювати в інтересах власної держави, тоді б все було інакше. Йому треба дотримуватись імміграційних законів".

DeepFake-ролик з губернатором Техасу, який "згадує Путіна": дивіться відео

Слід сказати, що сучасні нейромережі дозволяють імітувати голоси будь-якої людини. Це часто може використовувати ворог для інформаційно-психологічних операцій проти українців.



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