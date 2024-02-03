Собственно, республиканец и губернатор штата Техас выступал на телеканале Fox News и действительно критиковал политику Байдена по миграции. Однако, очевидно, россияне подделали его выступление, добавив фразу о Владимире Путине. Это заметили украинские журналисты.

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Фейк с губернатором Техаса разлетелся по сети

В оригинальном видео губернатор Техаса критикует иммиграционную политику Джо Байдена, заявляя, что количество нелегальных мигрантов за сутки в Техасе является таким же, сколько людей приезжает в Нью-Йорке за неделю.

Это невыносимо. Они говорят, что они ничего не могут с этим сделать. И последнее, что я хочу сказать, существует только одна причина, почему это происходит – Джо Байден уничтожил все меры по борьбе с иммиграционной политикой, что внедрил Дональд Трамп, которая дала самый низкий за 40 лет показателя нелегальной иммиграции. Если бы же администрация выполняла иммиграционные законы, что были приняты Конгрессом.

В поддельном видео с наложенными субтитрами на русском языке было худшее качество и добавлена фраза о президенте враждебного государства Путина: "И если бы президент занимался настоящими внутренними проблемами, а не пробовал играть с Путиным, у которого ему надо поучиться работать в интересах собственного государства, тогда бы все было иначе. Ему надо придерживаться иммиграционных законов".

DeepFake-ролик с губернатором Техаса, который "вспоминает Путина": смотрите видео

Следует сказать, что современные нейросети позволяют имитировать голоса любого человека. Это часто может использовать враг для информационно-психологических операций против украинцев.



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