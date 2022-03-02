Речь идет о технологии дипфейка, которая позволяет в видео заменять лица известных людей.

Представьте, что вы видите в телевизоре Владимира Зеленского, делающего заявление о капитуляции. Вы видите его, вы слышите его – следовательно, это правда. Но это не так. Это технология дипфейка,

– говорится в сообщении Центра.

Следует отдавать себе отчет, что это будет не настоящее видео, а созданное через алгоритмы машинного обучения. Предупреждают, что такие видео почти невозможно отличить от реальных, поэтому просто стоит быть готовыми к очередному отчаянному шагу врага.

Ведь он преследует цель дезориентировать людей, посеять панику, разуверить граждан и вынудить наши войска сдаваться.

Будьте уверены – Украина не будет капитулировать!,

– заверили граждан.

Видим, что России остается только придумать фейковую победу, закрыть у себя интернет и все контакты с другим миром.

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