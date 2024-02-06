Европа оказывает много помощи Украине, однако своими объемами она не готова заменить поддержку США. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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"Политическую и экономическую поддержку от США никто не заменит. Европа на сегодня не готова теми объемами и ресурсами заменить ее. Многие европейские страны ориентируются на США, на уровень обеспечения, поддержку, настроения. Поэтому, безусловно, это важно", – подчеркнул военный эксперт.

ВСУ превышают прогнозы

Александр Мусиенко отметил, что Европа очень поддерживает Украину. Этой помощи будет хватать, чтобы держаться на определенном уровне, отражать атаки, масштабное российское наступление, которое сейчас наблюдаем по всей линии фронта на Востоке.

Чтобы перейти к более масштабным наступательным действиям, ВСУ необходима помощь от США. Без американской поддержки украинская армия сможет обороняться, но наступать будет значительно сложнее.

С другой стороны, у нас всегда были сложности со снабжением. Но украинские силы показывали себя с лучшей стороны и иногда превосходили любые прогнозы, которые могли звучать от наших западных партнеров, максимально эффективно используя вооружение и бюджеты, которые нам предоставлялись,

– подчеркнул он.

Страны ЕС поставляют снаряды третьим странам

Высокопоставленный представитель Европейского Союза 6 февраля прибыл в Киев. Он заявил, что немало вооружения европейские производители сейчас поставляют по контрактам третьим странам. В частности, снаряды.

Военный эксперт отметил, что, возможно, некоторые контракты были заключены еще и до полномасштабного вторжения России в Украину на долгосрочный срок. За непоставки нужно будет выплачивать штрафные санкции. Вопрос заключается в том, кто будет их платить.

Если Европа возьмет это на себя, я думаю, что может взять, тогда вопросов нет. Можно отсрочить поставки в те другие страны, откуда из ЕС поставлялось и все направлять в Украину,

– предположил Мусиенко.

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