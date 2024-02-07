Журналисты Politico отметили, что сейчас Конгресс пытается найти средство, благодаря которому бы удалось принять деньги для иностранных союзников. В то же время в американский парламент уже внесли альтернативную инициативу.

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Палата представителей не приняла помощь Израилю без Украины

Авторы материала рассказали, что в США рассматривали законопроект о помощи Израилю по ускоренной процедуре, что требует поддержки двух третей конгрессменов.

По результатам голосования почти четыре десятка демократов проголосовали "за", тогда как более десятка республиканцев выступили против этой меры.

В Белом доме назвали это "циничным политическим маневром", поскольку республиканцы решительно отвергают более всеобъемлющее и двухпартийное соглашение о безопасности границы и помощи иностранным государствам, согласованное в Сенате.

Конгрессмен Роза ДеЛауро назвала эту помощь "политическим трюком республиканцев и спикера" и сказала, что эти "политические вещи не включают никакой гуманитарной помощи".

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечал, что нет времени колебаться.

История побуждает нас действовать смело и решительно, чтобы защитить Израиль и наших граждан,

– говорил он.

Член конгрессмена Стени Хойер, бывший член демократического руководства, сказал, что он просил Джонсона отдельно вынести законопроекты о предоставлении иностранной помощи. Но он хочет, чтобы израильский законопроект также предусматривал гуманитарную помощь для Газы.

"Я считаю, что за Украину есть 300 голосов, а за Израиль – 400 голосов", – сказал он в интервью.

Прогрессивная группа Конгресса также отвергла идею поддержки законопроекта без помощи палестинцам.

В Конгрессе предлагают альтернативный вариант законопроекта

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол, республиканец из Техаса, выдвинул законопроект с сочетанием помощи Израилю и Украине вместе с "противодействием Китаю".

Это, вероятно, придет обратно из Сената, я предполагаю,

– сказал он в интервью.

В то же время 6 февраля лидер большинства в Сенате Чак Шумер повторил свою позицию, согласно которой помощь Израилю, Украине и Тайваню должна осуществляться вместе с изменениями безопасности границ.

Республиканцы хотят провалить помощь Украине