Журналисты Politico отметили, что сейчас Конгресс пытается найти средство, благодаря которому бы удалось принять деньги для иностранных союзников. В то же время в американский парламент уже внесли альтернативную инициативу.
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Палата представителей не приняла помощь Израилю без Украины
Авторы материала рассказали, что в США рассматривали законопроект о помощи Израилю по ускоренной процедуре, что требует поддержки двух третей конгрессменов.
По результатам голосования почти четыре десятка демократов проголосовали "за", тогда как более десятка республиканцев выступили против этой меры.
В Белом доме назвали это "циничным политическим маневром", поскольку республиканцы решительно отвергают более всеобъемлющее и двухпартийное соглашение о безопасности границы и помощи иностранным государствам, согласованное в Сенате.
Конгрессмен Роза ДеЛауро назвала эту помощь "политическим трюком республиканцев и спикера" и сказала, что эти "политические вещи не включают никакой гуманитарной помощи".
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечал, что нет времени колебаться.
История побуждает нас действовать смело и решительно, чтобы защитить Израиль и наших граждан,
– говорил он.
Член конгрессмена Стени Хойер, бывший член демократического руководства, сказал, что он просил Джонсона отдельно вынести законопроекты о предоставлении иностранной помощи. Но он хочет, чтобы израильский законопроект также предусматривал гуманитарную помощь для Газы.
"Я считаю, что за Украину есть 300 голосов, а за Израиль – 400 голосов", – сказал он в интервью.
Прогрессивная группа Конгресса также отвергла идею поддержки законопроекта без помощи палестинцам.
В Конгрессе предлагают альтернативный вариант законопроекта
Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол, республиканец из Техаса, выдвинул законопроект с сочетанием помощи Израилю и Украине вместе с "противодействием Китаю".
Это, вероятно, придет обратно из Сената, я предполагаю,
– сказал он в интервью.
В то же время 6 февраля лидер большинства в Сенате Чак Шумер повторил свою позицию, согласно которой помощь Израилю, Украине и Тайваню должна осуществляться вместе с изменениями безопасности границ.
Республиканцы хотят провалить помощь Украине
- Журналисты издания The Hill писали, что в Сенате США, вероятно, не найдется достаточно голосов от республиканцев для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики. Эта инициатива также предусматривает дополнительное финансирование для Украины.
- В то же время журналист CNN Ману Раджу рассказал, что республиканцы в Сенате хотят рассматривать помощь Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой. Это мнение, по словам журналиста, выразили лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и другие высокопоставленные чиновники.
- Стоит отметить, что если 7 февраля республиканцы заблокируют безопасность границы и пакет финансирования для Украины, из-за двухнедельного перерыва в работе они смогут вернуться к законопроекту не ранее 26 февраля.